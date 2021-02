Primordials: Battle of Gods sera disponible gratuitement sur PC en mars

Dans Primordials: Bataille des dieux, les joueurs jouent dans un énorme jeu de stratégie de style tir à la corde. Ce titre vient de Wiregames et GD Entertainment et se lance en tant qu’expérience de jeu gratuit via Vapeur et Epic Games Store. Ce titre unique comprendra un jeu croisé entre les joueurs de Steam et Epic Games Store, et invite les fans à entrer dans le monde des dieux.

Initialement, Primordials: Bataille des dieux a été publié en tant que Primordials of Amyrion sur Steam et Epic Games Store en tant que titre à accès anticipé. Depuis lors, le même a reçu plusieurs mises à jour et améliorations de contenu basées sur les commentaires de la communauté. Désormais, le titre offre aux fans qui achètent le jeu une armée, un champion et un skin premium débloqués.

Ce titre est un jeu de stratégie 1v1 où les joueurs gouvernent des royaumes, construisent des armées et déclarent la guerre. Participez à des duels contre d’autres primordiaux et leur armée tout en équilibrant la gestion des ressources et en choisissant des chemins de mise à niveau pour les constructions, les champions et les sbires.

Il s’agit d’un jeu MicroStrategy plutôt que micro, ce qui signifie que les fans contrôleront le royaume sans en dicter chaque instant. C’est un contraste frappant avec les titres de type RTS standard, mais rappelez-vous que vous jouez en tant que dieu et non en tant que commandant dans ce monde.

Améliorez vos primordiaux, vos champions, vos serviteurs, vos tours et plus encore pour contrer l’armée de votre adversaire. Pendant que l’ordinateur le combat sur le terrain, vous devez le combattre dans les cieux dans une intense compétition de tir à la corde.

C’est une expérience 1v1, alors attendez-vous à ne compter que sur votre propre esprit et volonté. Aucun coéquipier n’est là pour vous aider, vous ne pouvez donc utiliser que votre esprit et votre planification pour conquérir des combattants ennemis.

Bien que vous ne dirigiez pas la bataille, vous pouvez libérer de puissantes capacités pour soutenir vos sbires sur leur chemin. Utilisez les pouvoirs de votre dieu et abattez les forces ennemies ou renforcez vos propres troupes dans une puissante vague d’énergie.

Dans l’ensemble, les joueurs doivent se méfier lorsqu’ils dépensent des ressources. Construisez une économie, tentez le coup fatal et gérez votre argent et vos objets avec soin. C’est un test d’endurance, pas une courte rafale d’action. Jouez au long jeu et voyez le succès à chaque coin de rue.

Ce titre convient à un public de tous âges. Comme le titre est encore nouveau, la sortie serait une excellente occasion pour les joueurs d’apprendre le jeu et de prendre un avantage.

Primordials: Bataille des dieux devrait sortir le 4 mars 2021.