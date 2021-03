Prime Video présente la bande-annonce de No Remorse

Aujourd’hui, nous vous présentons la bande-annonce de No Remorse, un nouveau thriller basé sur l’un des personnages de l’écrivain Tom Clancy.

L’écrivain mythique a donné naissance à de nombreux jeux vidéo tels que Rainbow Six, Splinter Cell, The Division ou Ghost Recon. De la même manière, il existe de nombreuses adaptations de ses romans au celluloïd comme The Hunt for Red October ou Game of Patriots. Aujourd’hui, nous vous en montrons un nouveau avec le bande-annonce de No Remorse.

La plate-forme de streaming Amazon a Jack Ryan l’une de ses meilleures séries à ce jour. Il n’est donc pas surprenant qu’ils veuillent continuer à profiter de cet univers avec de nouvelles productions. Nous ne savons pas combien de projets peuvent en résulter, mais au moins un d’entre eux est sur le point de sortir.

Avec le titre de Without Remorse, nous obtenons un nouveau film avec Michael B. Jordan comme protagoniste. L’acteur jouera l’agent John Terrence Clark, également connu sous le nom de John Terence Kelly.

Ce personnage est assez récurrent dans les œuvres de Tom Clancy. En fait, il était déjà joué par Willem Dafoe dans Imminent Danger, et par Liev Schreiber dans Nuclear Panic. Mais c’est la première fois qu’il sera le protagoniste absolu de la fonction.

Dans le film, une escouade de soldats russes tente de mettre fin à la vie du protagoniste, tuant sa famille en cours de route. Bien sûr, il lancera une poursuite pour se venger des meurtriers, ce qui lui fera découvrir qu’il y a beaucoup plus derrière. Quelque chose qui pourrait même amener les États-Unis et la Russie à entrer en guerre.

L’interprète bien connu est accompagné d’autres acteurs tels que Jamie Bell, Guy Pearce, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy et Colman Domingo entre autres.

Bien que l’idée était de sortir la bande dans les salles de cinéma, la foutue pandémie en a fait la première directement sur Amazon Prime Video. On peut le voir à partir du 30 avril prochain.

Allons-y!