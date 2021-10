Prime Video : l’icône du football anglais qui aura son propre film

Amazon Prime Vidéo revient à se mêler du documentaire et du monde du sport, comme il l’a fait dans des cas comme celui de Tout ou rien. Désormais, il abordera le football comme thème et déménagera dans le pays où cette pratique est née : l’Angleterre. Aujourd’hui, la première avant-première officielle de Rooney, le long métrage qui racontera la vie de Wayne Rooney, footballeur a émergé de Everton qui a été consacrée dans le Manchester United.

La course de Wayne Rooney C’était plein de moments inoubliables du sport, avec des appels à l’équipe anglaise et des titres tels que le rêve de Ligue des champions, avec lui Manchester United. Avec le club de Manchester, il a remporté plus de dix titres et joué pendant plus d’une décennie. En janvier de cette année, Rooney mettre un terme à sa carrière en jouant dans Comté de Derby, et est devenu l’entraîneur du club.

Rooney va venir a Vidéo principale début 2022 et disposera des témoignages de grandes figures du sport émergé d’Angleterre. Dans les images, on le voit s’entraîner avec un sac de boxe et plusieurs scènes dans lesquelles il est sous-entendu que pour l’athlète, tout était un combat, un combat, jusqu’à ce qu’il parvienne à se consacrer.

« Pour moi, il est plus important que les gens se souviennent de moi pour qui je suis et non pour ce que j’ai fait », Il dit Wayne Rooney. C’est qu’en 2010 un scandale sexuel s’est répandu dans lequel le sportif était mêlé : il a trompé sa femme pendant sa grossesse. Le thème sera touché, selon ce qui a été vu dans la bande-annonce, à la fois du point de vue de Wayne et de celui de son partenaire, Coleen Rooney.

Le cas de David Beckham inspiré de The Last Dance

Un autre des athlètes d’élite anglais qui s’apprête à raconter sa vie devant les caméras est David Beckham. L’icône de clubs comme Real Madrid et Manchester United a annoncé en avril qu’elle était intéressée à raconter sa vie. Depuis Date limite a rapporté que le documentaire de Micheal Jordanie, La dernière danceCela y était pour beaucoup.

Tout indique que Beckham racontera sa vie sur et en dehors du terrain de jeu, dont il a pris sa retraite en 2013. Dans une interview avec MipTV assuré que c’est dans « le bon moment » pour faire votre propre série. « Il y a eu tellement de chapitres dans ma carrière : les hauts, les bas, les enfants, la famille, tellement de couches », a révélé et a déclaré qu’ils n’avaient pas encore défini le réalisateur. On pense qu’il pourrait être distribué par Netflix, Comment as-tu Jordan avec votre spécial.

