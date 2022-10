Prey Star Amber Midthunder récompensée par le Saturn Award pour ses performances révolutionnaires

Des mois après la sortie de Proie sur Hulu, star Ambre Milieu du tonnerre continue de tirer des éloges pour sa performance dans le Prédateur préquelle.





Pour les Saturn Awards de cette année, Midthunder a été nommé récipiendaire du Breakthrough Performance Award. Les précédents récipiendaires de ce prix incluent Grant Gustin pour Le flashMélissa Benoist pour Super Girlet KJ Apa pour Riverdale. L’actrice a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une paire d’emoji pour exprimer son bonheur.

Proie n’est nominé pour aucun Saturn Awards car il était à quelques semaines de la période d’éligibilité. Si Midthunder devait être nominé pour Proieelle affronterait Cate Blanchett (Allée des cauchemars), Emily Blunt (Un endroit calme, partie II), Zoé Kravitz (Le Batman), Keke Palmer (Non), Emma Stone (Cruelle), Michelle Yeo (Tout partout tout à la fois), et Zendaya (Spider-Man : Pas de retour à la maison).

FILM VIDÉO DU JOUR

Proie s’est également avéré être un coup critique, se classant parmi les mieux notés Prédateur film à Rotten Tomatoes avec un score de 93%. De nombreux fans et critiques ont qualifié le film de meilleur épisode de la franchise depuis l’original. Les bonnes critiques n’ont contribué qu’à la forte audience du film sur Hulu, car le film a également établi le record de la première de film la plus regardée de l’histoire de la plateforme de streaming. Beaucoup demandaient pourquoi le film n’aurait pas pu être joué dans les salles, ce qui a amené les fans à se demander combien le film acclamé aurait fait au box-office s’il en avait eu l’occasion.





Amber Midthunder reviendra-t-il pour une suite de Prey ?

Hulu

Il y a de grandes choses à venir pour Amber Midthunder suite au succès de Proie, et les fans auront beaucoup plus à attendre de la part de l’étoile montante. Même ainsi, certains fans peuvent se demander si Proie obtiendra une suite directe afin qu’ils puissent voir plus de Midthunder dans son rôle préféré des fans en tant que Naru. Il n’y a actuellement rien en préparation, mais Midthunder a suggéré qu’elle serait prête à revenir si la bonne idée est présentée.

« Je ne sais pas quels sont les plans pour l’avenir, mais je fais confiance à toute décision prise », a-t-elle déclaré, via EO. « Dan a passé tellement de temps à développer cela avec 20th Century. De toute évidence, tout ce temps a été utilisé pour faire quelque chose de vraiment génial. Je suis sûr que personne ne ferait quelque chose de nouveau, si ce n’était pas incroyable. Donc je pense que quoi qu’il arrive, je pense que ce sera le bon choix. »

Dan Trachtenberg réalisé Proie à partir d’un scénario co-écrit avec Patrick Aison. Avec Midthunder, le film met en vedette Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Michelle Thrush, Stormee Kipp, Julian Black Antelope et Bennett Taylor. John Davis, Jhane Myers et Marty P. Ewing ont produit.

Tu peux trouver Proie en streaming sur Hulu.