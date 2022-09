Prey franchit une étape importante en matière de visionnage sur Hulu

Le succès de Prédateur préquelle Proie a été scellé lorsque le film a livré les meilleures critiques de toute la franchise et a vu les chiffres de visionnage initiaux anéantir toutes les attentes. Maintenant, les derniers chiffres ont révélé que le film a continué d’élargir son audience et a réussi à franchir le cap du milliard de minutes de streaming selon les nouveaux chiffres publiés par Neilsen.





Malgré beaucoup de négativité à propos du film avant même la sortie d’une seule séquence, l’arrivée de Proie sur Hulu a instantanément dissipé les doutes quant à savoir si un Prédateur film sous le contrôle de Disney pourrait tenir tête aux autres films de la franchise. Ramener l’action à un décor des années 1700 et opposer l’extraterrestre à une tribu Comanche a apporté quelque chose de nouveau à la franchise tout en conservant une partie de la tension et de la brutalité brute du film original.

FILM VIDÉO DU JOUR

Proie le réalisateur Dan Trachtenberg a récemment commenté les plaintes que certains fans ont formulées contre le nouvel ajout au Prédateur franchise, et a déclaré que cela se résumait en grande partie au fait qu’ils souffraient de l’effet Mandela lorsqu’il s’agissait de rappeler les années 1987 Prédateurcommentant que « les gens se souviennent Prédateur comme ‘Les gars avec de gros canons combattent la chose’ ». Bien que cela compte pour une partie, le Néerlandais d’Arnold Schwarzenegger finit par abandonner ses armes militaires et prend le Prédateur dans un combat un contre un, et c’est là que Proie trouve Naru et sa tribu Comanche, qui n’ont évidemment aucune sorte d’armes modernes.





Prey pourrait obtenir une suite grâce à ses chiffres de visionnage impressionnants

Hulu

Amber Midthunder a amené une nouvelle héroïne dans le monde de Prédateur, et avec les critiques les plus élevées de la franchise et du nombre de téléspectateurs à l’appui, il n’est pas surprenant qu’il y ait déjà eu des questions quant à savoir si l’actrice sera de retour pour reprendre son rôle dans une suite. Interrogée sur un retour potentiel, l’actrice a déclaré:

« J’ai entendu beaucoup de fans dire ça. Je pense que c’est très flatteur. Je n’ai pas vraiment pensé à ce qui arriverait à la sortie du film. J’étais tellement concentré sur la réalisation du film que je me dis que c’était était comme, c’était la ligne d’arrivée. Je n’avais pas beaucoup d’attentes, d’une manière ou d’une autre, pour que ça sorte. Donc, pour que les gens réagissent si positivement à ce niveau, je me sens vraiment humilié par cela. Je me sens vraiment excité. »

Alors que Dan Trachtenberg a déclaré qu’il avait de nombreuses idées sur l’endroit où une suite pourrait aller, un suivi n’a pas encore reçu le feu vert de Disney, mais il est juste de dire que les fans aimeraient voir un autre ajout à la Prédateur franchise à l’avenir. Cependant, avec Proie ayant déjà exploré l’environnement de Naru, un film de suivi devrait éviter le même genre de rendements décroissants que le reste du Prédateur franchise a souffert au cours des trois dernières décennies.

Proie est disponible dès maintenant sur Hulu aux États-Unis et sur Disney+ dans la plupart des territoires internationaux.