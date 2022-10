Prey for the Devil: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Nous sommes en plein octobre maintenant, et à l’approche de la saison effrayante, tous les amateurs d’horreur se préparent sans aucun doute pour de nouveaux grands films d’horreur avec beaucoup de frayeurs, de sang, de tripes et d’esprits mystérieux, alors pourquoi ne pas y jeter aussi certains possession démoniaque ? Eh bien, les fans de genre vont se régaler cet Halloween en tant que nouvelle horreur surnaturelle Proie pour le diable arrive sur nos écrans. Réalisé par Daniel Stamm et écrit par Robert Zappia, on nous offre quelque chose de totalement nouveau en octobre avec cette toute nouvelle horreur surnaturelle.





Nous connaissons tous sûrement les films d’exorcisme, des classiques comme L’Exorciste au Prestidigitation et Annabelle franchisés. Pourtant, nous ne prêtons pas toujours attention au fait que dans ces films, il semble que les femmes soient généralement victimes de possession démoniaque tandis que les sauveurs sont joués par des hommes. Cependant, Proie pour le diable nous apporte quelque chose d’un peu différent en octobre, non seulement son protagoniste principal étant une femme, mais aussi celle qui exorcise et enfreint les règles de longue date. Priez pour le diable renverse essentiellement ces rôles de genre sur leur tête et explorera, espérons-le, davantage la vie de la femme prêtre.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avec Halloween qui approche à grands pas, jetons un coup d’œil à l’intrigue, au casting et à la date de sortie du prochain film d’horreur pour mettre les fans dans l’ambiance effrayante parfaite.





Prey for the Devil : l’intrigue

Il est indéniable que les fans sont prêts pour un autre film d’horreur surnaturel solide. L’intrigue de Proie pour le diable suit l’ouverture d’une nouvelle école mise en place par l’Église catholique à une époque de panique générale et d’augmentation inquiétante des possessions démoniaques. Ils ont l’intention de former de nouveaux prêtres à la pratique des exorcismes, et nous rencontrons la jeune sœur Ann, qui (bien que les exorcismes soient interdits aux femmes) détient un talent remarquable.

Le synopsis officiel se lit comme suit :

En réponse à une augmentation mondiale des possessions démoniaques, l’Église catholique rouvre des écoles d’exorcisme pour former des prêtres au rite d’exorcisme. Sur ce champ de bataille spirituel, une guerrière improbable se dresse : une jeune nonne, Sister Ann (Jacqueline Byers). Bien qu’il soit interdit aux nonnes de pratiquer des exorcismes, un professeur (Colin Salmon) reconnaît les dons de sœur Ann et accepte de la former. Poussée sur la ligne de front spirituelle avec son camarade de classe, le père Dante (Christian Navarro), sœur Ann se retrouve dans une bataille pour l’âme d’une jeune fille (qui, selon sœur Ann, est possédée par le même démon qui a tourmenté sa propre mère il y a des années), et se rend vite compte que le diable l’a là où il la veut… et il veut en réponse à une augmentation mondiale des possessions démoniaques, l’Église catholique rouvre des écoles d’exorcisme pour former des prêtres au rite d’exorcisme. Sur ce champ de bataille spirituel, une guerrière improbable se dresse : une jeune nonne, Sister Ann (Jacqueline Byers). Bien qu’il soit interdit aux nonnes de pratiquer des exorcismes, un professeur (Colin Salmon) reconnaît les dons de sœur Ann et accepte de la former. Poussée sur la ligne de front spirituelle avec son camarade de classe, le père Dante (Christian Navarro), sœur Ann se retrouve dans une bataille pour l’âme d’une jeune fille (qui, selon sœur Ann, est possédée par le même démon qui a tourmenté sa propre mère il y a des années), et se rend vite compte que le diable l’a là où il la veut… et il veut entrer.

Heureusement, lorsqu’un professeur la remarque, il décide de leur désobéir et de tout risquer pour la former. Sœur Ann se retrouve bientôt à se battre pour l’âme d’une jeune fille qui, selon elle, est tourmentée par le même démon qui avait attaqué sa propre mère des années auparavant. Proie pour le diable également plongé dans la relation compliquée et délicate entre sœur Ann et sa mère. Lorsque sœur Ann se rend compte que l’état dépressif de sa mère est quelque chose de beaucoup plus sombre et plus mal qu’elle ne le soupçonnait, il est juste de dire qu’elle a subi un traumatisme.

Regardant le mal en face, Sœur Ann fait de son mieux pour se battre pour sa mère et son amour. mais elle se rend vite compte de quelques similitudes avec la jeune fille et comprend vite que le diable l’a enroulée autour de son petit doigt.

Prey for the Devil : le casting

Porte des Lions

Les fans n’auront plus longtemps à attendre avant de pouvoir s’entraîner pour des exorcismes. Proie pour le diable arrivera sur nos écrans dans quelques semaines, quelques jours seulement avant Halloween, le 28 octobre 2022. Pour l’instant, soyez prudent ; vous ne savez pas qui autour de vous pourrait être possédé.