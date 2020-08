Prévu pour le 24 septembre. Ford publie un nouveau teaser Puma ST

Modèle dont la présentation est prévue le 24 septembre, Ford vient de sortir un autre teaser de la future Puma ST, la variante plus sportive du petit crossover. Qui, dans cette courte vidéo, montre certains de ses détails extérieurs et intérieurs … ainsi que les réactions des personnes impliquées dans son développement.

Rivale directe de propositions comme le Hyundai Kauai N ou le Volkswagen T-Roc R, la Ford Puma ST repose sur la même plateforme utilisée par le reste de la famille, pour offrir une esthétique plus sportive, aux côtés d’une conduite qui, selon les promesses déjà faite par la marque ovale, elle sera bien plus engageante que dans les autres versions, certes plus crossover.

De plus, et en tant que moteur, la Puma ST présentera le fameux trois cylindres 1,5 litre turbo essence, qui, dans ce modèle, devrait annoncer une puissance de 200 ch, en plus d’un couple maximal de 290 Nm. Arguments qui, avec une boîte manuelle à six vitesses, permet à cette Puma d’accélérer de 0 à 100 km / h en 7 secondes environ. Autrement dit, juste une demi-seconde de plus que la Fiesta ST.

Ici «uniquement» dans la version ST Line, la Ford Puma ST promet d’ajouter non seulement plus d’image, mais aussi plus d’émotion

En plus d’un moteur plus pointu, d’un châssis accordé plus sportif et de freins à efficacité améliorée, en plus d’un kit esthétique extérieur, marqué par des pare-chocs plus volumineux, un petit «tablier» avant et un aileron arrière, en haut de la des verres plus grands.

Contribuant également à un positionnement plus marquant, deux sorties d’échappement, des suspensions sportives réduisant la garde au sol, des roues spécifiques, des sièges Recaro et les emblèmes ST obligatoires.

Cependant, alors que le 24 novembre n’arrive pas, il reste ce nouveau teaser de la Ford Puma ST, que la marque de l’ovale bleu vient de publier, via le réseau social Twitter…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂