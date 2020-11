Prévu pour 2021. Nissan dévoile les premières données du futur Qashqai

Bien que prévu pour être présenté uniquement en 2021, Nissan vient de dévoiler les premiers détails officiels de ce que sera la prochaine génération de Qashqai. Qui, on le sait désormais, arrivera avec une nouvelle plateforme et des systèmes de propulsion électrifiés, mais aussi sans Diesel…

Modèle qui est également une référence mondiale sur le segment des SUV compacts, le nouveau Nissan Qashqai promet ainsi beaucoup de nouveautés, à commencer par la nouvelle plateforme développée par l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, CMF-C, dont le modèle japonais sera responsable. faire ses débuts en Europe. Et à laquelle s’ajoute une carrosserie qui, grâce aux nouvelles techniques de fabrication, pèse 61 kg de moins que celle du modèle actuel, sans perdre de dimensions.

Quant aux moteurs, Nissan confirme la fin des blocs diesel du Qashqai, la nouvelle génération se limitant, du moins pour l’instant, à deux moteurs: un 1,3 litre essence avec technologie hybride douce et un nouveau système moteur. Propulsion e-POWER.

Quant à la première solution, la marque japonaise promet, désormais, de la rendre disponible, avec deux puissances différentes. Les deux avec le petit 1.3 soutenu par un système électrique 12V, avec une batterie au lithium placée sous le plancher, et un générateur à courroie, pour collecter l’énergie du freinage.

Nissan Qashqai sera électrique

Quant aux moteurs e-Power, dont le nouveau Qashqai fera également ses débuts au niveau européen, Nissan le présente comme un système hybride composé d’un moteur essence / générateur électrique, d’un inverseur et d’un moteur de traction électrique, dans lequel le moteur la combustion ne sert qu’à recharger la batterie haute performance. Ainsi, le moteur électrique est en charge de l’entraînement des roues, ce qui, selon la marque japonaise, offre une réponse identique à celle des systèmes 100% électriques.

Toujours dans le chapitre technique, des améliorations annoncées dans la suspension, à savoir, avec l’introduction d’une suspension McPherson mise à jour à l’avant, tandis qu’à l’arrière, la solution varie entre le type d’essieu de torsion (versions avec seulement traction avant et roues jusqu’à 19 ″) et multi -link (versions 4×4 avec roues de 20 ″).

Également évoluée par Nissan, c’était la direction assistée, qui a maintenant une réponse plus rapide, moins de friction et une meilleure sensation.

Avec ProPILOT amélioré

Dans le domaine de la technologie, l’annonce de l’arrivée du futur Qashqai avec la prochaine génération d’assistance à la conduite ProPILOT, baptisée ProPILOT avec Navi-Link. Et que, entre autres caractéristiques, il parvient non seulement à accélérer et à freiner la voiture, lors de déplacements sur une seule voie sur l’autoroute, mais aussi à immobiliser et redémarrer la voiture, à l’arrêt en ville.

Parallèlement à ces technologies, le modèle annonce également la possibilité de rester au centre de la voie, d’ajuster la vitesse en fonction des limites et de la route elle-même (par exemple, réduire la vitesse à l’approche d’une courbe plus serrée), et d’alerter les obstacles sur le flanc ou trafic à l’arrière. Depuis, Nissan vous informe maintenant que le ProPILOT avec Navi-Link ne sera disponible qu’à partir de la version N-Connecta.

Enfin, le nouveau Qashqai sera également lancé avec un nouveau système de phares, qui adapte la forme du faisceau lumineux en fonction des conditions de la route et des autres utilisateurs présents dessus.

Pour le début de 2021

Le prochain Nissan Qashqai devrait être officiellement dévoilé au début de 2021, et, d’ici là, la marque japonaise promet de démêler plus d’aspects liés à son best-seller, et dont elle a déjà vendu plus de cinq millions d’unités, dans le monde. . Plus de trois millions, rien qu’en Europe.

