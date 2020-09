Preview « Kajillionaire »: Quand une famille frauduleuse a besoin de renfort

08.09.2020 23h10

« Kajillionaire », le troisième long métrage de la célèbre performeuse et scénariste Miranda July, est une comédie originale et très émouvante sur une famille d’escrocs avisés.

Les escrocs Theresa (Debra Winger) et Robert (Richard Jenkins) ont formé leur fille unique, Old Dolio (Evan Rachel Wood), pendant 26 ans pour saisir toutes les occasions de tricher et de voler. La vie quotidienne de la famille est ébranlée lorsque les parents amènent l’inconnue Mélanie (Gina Rodriguez) dans l’équipe pour un coup d’État planifié. «Kajillionaire» célèbre sa première allemande au Festival du film de Hambourg cette année.

« Merveilleusement imprévisible. » (Los Angeles Times)

Dans le film, la polyvalente performeuse, actrice, écrivaine et réalisatrice Miranda July crée une fois de plus un monde artistique et autonome. Dans des couleurs pastel flatteuses, elle explore le dynamisme d’une famille amusante et dysfonctionnelle avec son propre sens particulier de la magie de la vie quotidienne.

Voilà ce qu’est « Kajillionaire »

« Inspiré, audacieux et original. » (La Playlist)

Avec sa nature fougueuse et aimable, Melanie Old Dolios fait vibrer la famille et la vision du monde fortement influencée par ses parents. Alors que Old Dolio, négligé émotionnellement, aspire à la chaleur d’une famille traditionnelle, Melanie à l’abri jouit de l’excitation picotante des escrocs du quotidien. Avec l’esprit ludique de Miranda July, «Kajillionaire» dévoile une histoire de passage à l’âge adulte très spéciale.

Aussi intéressant:

Miranda July renonce au rôle principal

Après ses deux premiers films (« Me and You and Everyone We Know » et « The Future »), Miranda July suit un récit presque simple avec son dernier travail. Pour la première fois, elle n’assume pas elle-même le rôle principal. Au lieu de cela, elle a réuni un ensemble d’acteurs de premier ordre, dont certains ont été nominés aux Oscars: au centre d’un trio de femmes très différentes, Richard Jenkins brille en père avec son mélange spécial de fiabilité fragile, de comédie subversive et de chaleur de cœur charmante.

Grand casting

Il est entouré de Debra Winger (Time of Tenderness, An Officer and Gentleman, Heaven over the Desert), Gina Rodriguez (Jane the Virgin, Deep Water Horizon) et surtout Evan Rachel Wood (Thirteen, The Lincoln Conspiracy, The Ides of March – Days of Treason), qui montre ses talents d’actrice dans des facettes complètement nouvelles.

La sortie en salles est prévue le 22 octobre.