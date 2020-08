Presse: le PSG voit la signature de Messi comme “impossible”

La presse française révèle que le club parisien n’a aucune chance de signer Messi en raison de son salaire élevé

Le Paris Saint-Germain considère qu’il est “impossible” pour Messi de rejoindre les rangs du club si son départ du club est confirmé Barcelone, comme indiqué par des sources de l’équipe au journal sportif “L’Équipe“.

Les dirigeants du club parisien considèrent que l’opération serait incompatible avec les règles d’équilibre budgétaire imposées par la UEFA, même dans le cas où Messi aurait réussi à éviter la clause de son contrat avec Barcelone pour partir librement.

Messi à l’échauffement de Barcelone en Ligue des champions Getty Images

“L’Équipe“souligne que les 71 millions d’euros bruts par an que gagne l’Argentin en Barcelone mettrait le PSG, qui verse 37 millions d’euros à Neymar et 21 millions à Mbappe.

La trésorerie du PSG a subi les dégâts de la pandémie cette saison et le club estime qu’il perdra “beaucoup d’argent” avec la limitation de 5 000 spectateurs par match.

Le journal sportif estime que le PSG pourrait envisager la signature de Messi vendant l’une de ses deux stars, Neymar ou Mbappe, ce dernier avec un contrat jusqu’en 2022 et pour qui on estime qu’il pourrait recevoir 300 millions d’euros, une option qui semble peu plausible.

La deuxième hypothèse serait de briser à nouveau les règles du fair-play du UEFA, qui pourrait être considérée comme une provocation et mettre «tout l’univers du football contre lui», selon la même source.

