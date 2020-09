Présentation le 23 septembre. Volkswagen montre l’intérieur du crossover ID.4

Volkswagen vient de publier les premières images de l’intérieur du deuxième modèle de sa nouvelle famille de véhicules électriques, l’ID.4. Un SUV à propulsion 100% électrique, avec lequel la marque Wolfsburg espère continuer à gagner du terrain, à la poursuite de l’américain Tesla.

À l’heure où l’ID.3, le compact qui est également la première proposition de la nouvelle famille électrique, commence à faire son chemin sur les principaux marchés européens, les images désormais publiées d’ID.4 révèlent une cabine qui ne cache pas les similitudes. avec le hayon. A commencer par le tableau de bord, pratiquement le même que l’ID.3, à l’exception des bouches d’aération, intégration de l’écran central et positionnement des commandes d’éclairage.

Volkswagen décrit l’intérieur de l’ID.4 comme «un salon moderne et confortable», offrant amplement d’espace, un design épuré, un éclairage puissant et des revêtements en matériaux durables.

D’autre part et grâce aux capacités d’intégration de la plateforme MEB, associées à un système de propulsion électrique compact, la Volkswagen ID.4 promet également une habitabilité améliorée par rapport à celle des SUV de dimensions identiques et à moteur thermique.

Habitabilité référentielle

Au passage, Volkswagen garantit que, aux places arrière, l’ID.4 pourra offrir une habitabilité identique à celle proposée par les segments supérieurs, tout en garantissant une capacité de charge de 543 litres, tous sièges en service. . La sensation d’espace est également accentuée par la large ouverture des portes, les sièges positionnés plus haut, un tableau de bord flottant détaché de la console centrale et un toit panoramique en option.

En avant, la marque allemande met en avant les sièges confortables et inspirés du sport, avec l’homologation AGR, présents dans le lancement en édition limitée ID.4 1ST Max. Qui comprennent également une combinaison de cuir synthétique et d’ArtVelours, des réglages électriques et une fonction de massage avec supports lombaires pneumatiques.

Comme dans l’ID.3, le crossover électrique dispose également d’un éclairage ID.Light, synonyme d’une bande lumineuse sous le pare-brise, qui soutient le conducteur en émettant une série d’effets lumineux intuitifs, de différentes couleurs. . Alerte, par exemple, aux nouvelles informations des systèmes d’assistance et même à la navigation, aux indications de freinage et aux appels téléphoniques entrants. Le système dispose également d’un total de 30 types de lumières ambiantes.

Présentation le 23 septembre

Il est rappelé que Volkswagen a déjà programmé la présentation mondiale de la Volkswagen ID.4 pour le 23 septembre prochain, les premières unités arrivant chez les concessionnaires, en principe, vers la fin de l’année.

Le crossover électrique de Volkswagen est déjà entré en production dans l’usine de Zwickau en Allemagne, où l’ID.3 est également produit.

L’ID.4 a également une production prévue en Chine et, plus tard, aux États-Unis.

