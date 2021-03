Présentation d’une nouvelle expérience Spotify à travers l’application de bureau et le lecteur Web – Spotify

Chez Spotify, nous recherchons toujours des moyens de fournir la meilleure expérience possible afin que nos auditeurs puissent constamment découvrir et profiter de la musique et des podcasts, et cela inclut l’apparence, la convivialité et les fonctionnalités. Nous testons, développons et lançons constamment de nouvelles fonctionnalités, optimisez pour de nouveaux appareils et cherchez à étendre notre offre de contenu. Pourtant, en cours de route, nous avons estimé que l’expérience de notre application de bureau n’avait pas suivi et qu’il était temps de changer.



C’est pourquoi, à partir d’aujourd’hui, nous lançons une nouvelle apparence améliorée pour l’application Spotify pour le bureau et le Web.aligner l’expérience et rendre les deux plus faciles à utiliser que jamais.



Étant donné que l’expérience de bureau a servi de fenêtre originale sur le monde pour Spotify, ce n’était pas une tâche que nous avons prise à la légère. Il a fallu des mois de tests et de recherches, d’échanger avec les utilisateurs et de recueillir des commentaires. Désormais, nous sommes ravis de proposer un nouveau design épuré, plus de contrôles et une excellente nouvelle base permettant à nos auditeurs d’utiliser Spotify sur notre application de bureau et notre lecteur Web pour les années à venir.



Avec cette refonte, nous combinons l’opportunité technique d’un lecteur Web moderne et évolutif avec une conception Spotify cohérente et les fonctionnalités que vous êtes tous en droit d’attendre dans l’application de bureau. Finalement, nous apportons ce changement parce que nous croyons en l’avenir des deux plates-formes, et nous voulons nous assurer qu’elle peut continuer à répondre aux besoins de nos utilisateurs maintenant et à l’avenir.

Lisez la suite pour les faits saillants de la mise à jour:

Un nouveau look and feel amélioré, avec un accès plus facile au contenu que vous aimez

En alignant l’expérience sur les deux plates-formes, nous avons non seulement pu présenter une apparence cohérente, mais également affiner la navigation pour aider les gens à trouver rapidement ce qu’ils recherchaient. Première, « Chercher » se trouve maintenant sur le côté gauche de la page de navigation. Deuxièmement, notre actualisation des pages de profil des auditeurs comprend désormais les meilleurs artistes et titres. Et enfin, les auditeurs peuvent désormais démarrer une session radio pour n’importe quelle chanson ou radio d’artiste en cliquant simplement sur le bouton «…» menu.



Création de listes de lecture plus simple et plus de contrôle

Nous proposons également aux auditeurs d’autres moyens d’adapter facilement leurs listes de lecture, notamment la possibilité d’écrire des descriptions, de télécharger des images, de glisser-déposer des pistes dans des listes de lecture existantes et même d’utiliser un nouvelle barre de recherche intégrée pour rechercher et ajouter de nouvelles chansons et des épisodes de podcast à des listes de lecture nouvelles et existantes. Les auditeurs pourront également modifier la file d’attente et afficher Récemment joué via l’application de bureau et postulez nouvelles options de tri à «Votre bibliothèque» via un nouveau menu déroulant dans le coin supérieur droit, leur donnant plus de contrôle pour leurs prochaines sessions d’écoute.

Économisez de la bande passante avec Offline

Les abonnés Premium peuvent télécharger leur musique et podcasts préférés pour les lire, même hors ligne. Ainsi, que vous vous prépariez pour cette prochaine présentation, que vous ayez besoin de morceaux pour votre séance d’exercice ou que vous vous dirigiez vers une nouvelle quête dans votre jeu préféré, économisez simplement la bande passante dont vous avez besoin. en appuyant sur le bouton de téléchargement (icône) dans l’application de bureau.



Conseil! Nous avons ajouté de nouveaux raccourcis clavier pour vous aider dans de nombreuses autres tâches. Les utilisateurs de PC peuvent appuyer sur Control +? et les utilisateurs de Mac Command +? dans l’application de bureau pour voir une liste complète de toutes les commandes disponibles.

L’expérience repensée pour le bureau et le Web rend les fonctionnalités que vous connaissez et aimez déjà plus simples et plus faciles à utiliser. Nous continuerons à améliorer l’expérience et nous voulons connaître votre avis, alors rendez-vous sur notre Communauté et partagez vos commentaires.



La nouvelle refonte de l’application Spotify sur ordinateur et sur le Web est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs du monde entier au cours des prochaines semaines. Les utilisateurs de PC peuvent télécharger la nouvelle application de bureau Spotify sur le Windows Store et Magasin de jeux épiques. Les utilisateurs de Mac peuvent le télécharger ici. Ou utilisez Spotify sur votre navigateur en visitant open.spotify.com.