Présentation d’Australotitan : le plus grand dinosaure d’Australie était aussi gros que deux bus réunis

Aujourd’hui, un nouveau dinosaure australien est accueilli dans le giron. Notre étude publié dans la revue PeerJ documents Australotitan cooperensis – La plus grande espèce de dinosaure d’Australie jamais découverte et la plus grande espèce terrestre à avoir parcouru l’outback.

Australotitanien, ou le « titan du sud », était un énorme sauropode titanosaure à long cou dont on estime qu’il a atteint 25 à 30 mètres de long et 5 à 6,5 m de haut. Il pesait l’équivalent de 1400 kangourous rouges.

Il vivait dans le sud-ouest du Queensland il y a 92 à 96 millions d’années, lorsque l’Australie était rattachée à l’Antarctique, et les derniers vestiges d’une ancienne mer intérieure avaient disparu.

La découverte de Australotitanien est un nouvel ajout majeur au « terribles lézards » d’Oz.

Comme trouver des aiguilles dans une botte de foin

Trouver des dinosaures en Australie a été qualifié de tâche incroyablement difficile.

Dans l’arrière-pays du Queensland, les sites de dinosaures sont des plaines sans relief. Comparez cela à de nombreux sites à l’étranger, où des chaînes de montagnes, des canyons profonds ou des badlands exposés de terrain fortement érodé peuvent aider à révéler les anciennes couches d’os fossilisés préservés.

Aujourd’hui, la région où Australotitanien vécu est le pétrole, le gaz et le pays de pâturage. Notre étude représente la première étape majeure dans la documentation des dinosaures de ce champ fossile.

Les premiers os de Australotitanien ont été fouillés en 2006 et 2007 par le Queensland Musée et Eromanga Paléontologues et bénévoles du Muséum d’histoire naturelle. Nous avons surnommé cet individu « Cooper » d’après la ligne de vie d’eau douce voisine, Cooper Creek.

Après l’excavation, nous nous sommes lancés dans l’enlèvement long et minutieux de la roche qui avait enseveli les ossements de Cooper. Cela nous a été nécessaire pour bien identifier et comparer chaque os.

Des milliers de kilogrammes d’os dans un sac à dos

Nous devions comparer les os de Cooper à toutes les autres espèces de dinosaures sauropodes connues à la fois en Australie et à l’étranger, pour confirmer nos soupçons d’une nouvelle espèce.

Mais voyager de collection en collection dans divers musées pour comparer des centaines de kilogrammes d’os de dinosaures fragiles n’était tout simplement pas possible. Au lieu de cela, nous avons utilisé la technologie de numérisation numérique 3D qui nous a permis de transporter virtuellement des milliers de kilogrammes d’os de dinosaures dans un ordinateur portable de sept kilogrammes.

Ce genre de projets de recherche a créé un Nouveau l’occasion pour les musées et les chercheurs de partager leurs incroyables collections à l’échelle mondiale, avec les chercheurs et le public.

Et grâce à deux décennies d’efforts des paléontologues, des scientifiques citoyens, des musées régionaux à but non lucratif et des propriétaires terriens locaux, il y a eu récemment un boom des découvertes de dinosaures australiens.

Nous sommes une famille

Sans surprise, nous avons trouvé les quatre dinosaures sauropodes qui vivaient en Australie il y a entre 96 et 92 millions d’années (y compris Australotitanien) étaient plus étroitement liés les uns aux autres qu’ils ne l’étaient aux autres dinosaures trouvés ailleurs.

Cependant, nous ne pouvions pas placer de manière concluante aucune de ces quatre espèces apparentées ensemble au même endroit au même moment. Cela signifie qu’ils pourraient avoir évolué au fil du temps pour occuper des habitats très différents. Il est même possible qu’ils ne se soient jamais rencontrés.

Les espèces australiennes partagent des relations avec les titanosaures d’Amérique du Sud et d’Asie, ce qui suggère qu’elles se sont dispersées depuis l’Amérique du Sud (via l’Antarctique) pendant les périodes de chaleur mondiale.

Ou, ils peuvent avoir sauté d’île en île à travers d’anciens archipels insulaires, qui finiraient par constituer les terrains actuels de l’Asie du Sud-Est et des Philippines.

Piétinement à travers le Crétacé

La capture numérique d’os de sauropodes gigantesques et de sites fossiles en 3D a conduit à des découvertes remarquables. Plusieurs des os de Cooper ont été écrasés par les traces d’autres dinosaures sauropodes.

De plus, lors des fouilles de Cooper, nous avons découvert un autre squelette de sauropode plus petit – peut-être un plus petit Australotitanien — piétiné dans un rocher de près de 100 m de long. Nous avons interprété cela comme une zone de piétinement : une zone de boue comprimée sous le pied par des sauropodes massifs lorsqu’ils se déplaçaient le long d’un sentier ou au bord d’un point d’eau.

Des caractéristiques de piétinement similaires peuvent être observées aujourd’hui autour des billabongs australiens, ou des points d’eau en Afrique, où les plus grands mangeurs de plantes, tels que les éléphants et les hippopotames, piétinent la boue en une couche dure.

Dans le cas de l’hippopotame, ils ont creusé des canaux dans la boue pour naviguer entre l’eau précieuse et les sources de nourriture. La vie en Australie pendant la période du Crétacé peut être représentée de la même manière, sauf en super-taille.

Dans le présent, là-bas dans le pays des dinosaures australiens, vous pourriez vous retrouver à regarder à travers une plaine aride en imaginant quels autres secrets ce monde de géants perdus de longue date révélera.

