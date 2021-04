Près de la moitié des personnes qui ont regardé Seaspiracy de Netflix envisagent d’abandonner le poisson

Le documentaire est sorti sur Netflix il y a quelques semaines et explore l’impact environnemental de la pêche.

Mais la question que les téléspectateurs se posent est plus importante: devrais-je manger du poisson?

Un sondage 45secondes .fr a révélé que plus de 42% des Seaspiracy les téléspectateurs envisagent d’y renoncer après avoir regardé le document:

Un peu plus de 9000 personnes ont partagé leurs opinions sur notre sondage – un échantillon relativement petit – mais lorsque vous extrapolez, il est clair que le documentaire pourrait avoir un impact énorme sur les habitudes alimentaires.

En effet, une pétition mise en place par les directeurs Ali et Lucy Tabrizi appelant le gouvernement à créer et à appliquer des zones de «non-capture» dans 30% des eaux britanniques a attiré plus de 165 000 signatures.