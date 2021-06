Prequel surnaturel The Winchesters se passe avec Jensen Ackles

Surnaturel obtient officiellement une série prequel. L’année dernière, la populaire série d’aventures de science-fiction s’est terminée après quinze saisons, au grand dam des fans qui suivaient depuis longtemps Jared Padalecki et Jensen Ackles comme les frères Winchester. Maintenant, il a été révélé que la CW cherchait à faire revivre la série en ramenant l’histoire dans le temps, alors que le réseau avait commandé un Surnaturel série préquelle doublée Les Winchester qui suivra les parents de Sam et Dean.

Ackles, qui devrait reprendre son rôle de Dean Winchester et servir de narrateur de la série, est producteur exécutif Les Winchester. Sa femme Danneel Ackles, qui est apparue dans un rôle récurrent de Danneel sur Surnaturel, est également producteur exécutif. Ancien Surnaturel Le co-producteur exécutif Robbie Thompson sera le producteur exécutif et le scénariste de la série. La CW a donné au prequel un engagement de script.

Avant Sam et Dean, il y avait John et Mary. Raconté du point de vue du narrateur Dean Winchester (Jensen Ackles),Les Winchester est l’histoire d’amour épique et inédite de la façon dont John a rencontré Mary et comment ils ont tout mis en jeu pour non seulement sauver leur amour, mais le monde entier.

« Après Surnaturel terminé sa 15e saison, nous savions que ce n’était pas fini. Parce que, comme nous le disons dans la série, « rien ne se termine vraiment, n’est-ce pas ? » », a déclaré Ackles à Deadline dans un communiqué. « Quand Danneel et moi avons formé Chaos Machine Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt la Surnaturel histoire d’origine. J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et sur son origine. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage. »

John et Mary Winchester figuraient auparavant sur Surnaturel, où ils ont été respectivement interprétés par Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith. Il a été expliqué que Mary a été tuée par un démon alors que Sam était encore un bébé, incitant John à devenir un chasseur pour venger sa mort et finalement transmettre ses connaissances à ses deux fils. John a été tué très tôt dans la deuxième saison.

Il n’y a aucun mot pour le moment sur l’implication de Jared Padalecki dans Les Winchester. Étant donné que Dean Winchester ne servira que de narrateur de la série pour le moment, il semblerait qu’il n’y ait pas vraiment d’empressement à impliquer Padalecki pour une apparition en tant que Sam. Cela ne signifie pas nécessairement qu’un retour dans le futur est hors de question, peut-être dans le cadre d’une scène flash-forward, tant que Les Winchester finit par avancer et devenir un succès pour la CW.

Pendant ce temps, Padalecki peut être vu ailleurs sur la CW en tant que star et producteur exécutif de Marcheur, un redémarrage de Walker, Texas Ranger. Quant à Ackles, son prochain concert d’acteur le verra jouer le violent super-héros patriotique Soldier dans la troisième saison de la série à succès Amazon. Les garçons. Le tournage est actuellement en cours, bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été fixée pour les nouveaux épisodes. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

