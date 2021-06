Prendre soin du bébé de chaque signe

Les bébés sont toujours prêts : il suffit de s’asseoir un moment et ils lèchent le sol, mangent quelque chose qu’ils ne devraient pas manger ou essaient de sortir seuls du berceau.

Et la réalité est que le monde réel peut être un réel danger pour nos petits. Alors découvrez dès maintenant où vous devez accorder plus d’attention aux soins de votre enfant en fonction de son signe.

bélier

Impératifs depuis les bébés, il faut faire attention aux éventuelles chutes du Bélier, sachant que la tête est sa partie la plus sensible. De plus, il est important de faire attention à votre hygiène bucco-dentaire, car il n’est pas rare qu’il ressente des maux de dents ou une inflammation des gencives. Cependant, grâce à sa grande énergie, il a tendance à se remettre rapidement des maladies en général.

Taureau

Toute la région du cou est sensible pour les bébés Taureau, donc les maux de gorge, les problèmes de cordes vocales, la thyroïde ou la raideur de la nuque peuvent être des obstacles courants dans l’enfance. Côté alimentation, pensez à faire des paris sains car il peut avoir tendance à prendre du poids facilement.

jumeaux

En tant qu’enfant agité, il est important de faire attention aux chutes, alors essayer de l’élever dans un environnement plus zen peut l’aider à être plus calme. Quant à la santé elle-même, soyez conscient du changement climatique, car il peut souffrir de problèmes respiratoires.

Cancer

Bien qu’il soit en bonne santé, il n’est pas surprenant que le bébé cancéreux abuse de certains types d’aliments et ait des problèmes digestifs ou cutanés. Pour prévenir, il est important de miser sur une alimentation saine, une peau avec crème solaire ou crème hydratante, et toujours beaucoup d’eau.

Lion

Les Lions sont robustes et en bonne santé, mais il est bon de se rappeler que leurs parties les plus sensibles sont leur dos, leurs yeux et leur cœur. Alors, essayez de faire attention aux signes et investissez dans des bilans de santé.

vierge

Le système digestif avec des problèmes d’estomac à intestinaux est la cible de l’enfant Vierge. Par conséquent, portez une attention particulière à votre alimentation et à votre estime de soi, car vous pouvez également souffrir de troubles alimentaires.

Kg

Il est important d’encourager votre bébé Balance à boire de l’eau dès son plus jeune âge, car ses reins et sa peau sont des éléments très sensibles de sa santé. De plus, le bas du dos nécessite également une attention, nécessitant une surveillance constante de la posture de l’enfant.

Scorpion

Le bébé Scorpion est le carcajou du zodiaque, c’est parce qu’il est assez résistant, a un bon système immunitaire et se remet rapidement d’une maladie. Mais, il est important de respecter les rendez-vous de routine et de faire attention aux vaccins.

Sagittaire

Bien que beaucoup d’attention soit nécessaire lors de l’alimentation du bébé Sagittaire, car il a tendance à être gourmand, ses points les plus sensibles sont le foie et les poumons. L’asthme est fréquent chez les enfants natifs de ce signe.

Capricorne

Gardez votre bébé Capricorne au chaud pendant l’hiver, car il peut avoir mal aux oreilles ou à la gorge. Aussi, hydratez bien votre peau car elle a tendance à se dessécher facilement. Enfin, soyez conscient de toute douleur qu’il peut également ressentir dans ses membres inférieurs.

Aquarium

Le bébé Verseau est celui qui vit en se fracturant le bas du corps ou du moins en ayant des crampes, alors : faites attention à la consommation de vitamines et aux chutes. En dehors de cela, essayez de rester informé des problèmes de circulation sanguine, car ils peuvent se présenter.

Poisson

Un bébé Poisson peut également avoir un problème circulatoire, mais son point le plus sensible est ses pieds, il est donc important de bien choisir ses chaussures. Aussi, étant un enfant fragile, il est fréquent qu’il souffre d’infections ou de rhumes.