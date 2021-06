Premières minutes de Ratchet & Clank : une dimension à part

Nous vous apportons les premières minutes de Ratchet & Clank : Une dimension distincte. Nous allons faire une promenade interdimensionnelle avec Ratchet et Rivet.

Le nouveau jeu Ratchet & Clank est là et nous l’apprécions vraiment. Après le succès de Returnal, PlayStation 5 reçoit une autre grande exclusivité en peu de temps et la vérité est qu’il nous est difficile d’arrêter de jouer. Pour cette raison, et afin de ne pas vous rendre si envieux, nous vous proposons les premières minutes de Ratchet & Clank : Une dimension séparée.

Le jeu Insomniac remplit tout ce que vous pouvez attendre. Ces gens savent jouer à des jeux, puisqu’il n’y a pas si longtemps, nous avions Miles Morales et maintenant ils nous surprennent à nouveau avec cet épisode de Ratchet & Clank qui nous invite à voyager entre les dimensions avec deux lombax : Ratchet lui-même et le nouveau, Rivet.

En ce moment, nous analysons le jeu et nous l’apprécions beaucoup, mais nous voulons aussi y aller doucement, bien s’en imprégner. Pour l’instant, nous pouvons vous dire qu’il a l’air spectaculaire graphiquement et ressemble à un jeu de nouvelle génération qui commence à utiliser la puissance de la PlayStation 5.

On aime aussi beaucoup sa frénésie et son ressenti aux commandes, avec l’utilisation des gâchettes mais plus précisément avec la vibration. Nous aurons bientôt l’analyse, mais pour l’instant nous vous laissons avec les premières minutes de jeu. À profiter!