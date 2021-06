Jamais protester n’a payé plus que nos premières impressions de The Great Ace Attorney Chronicles.

Faire carrière en tant qu’avocat n’est pas vraiment facile, mais la vérité est que notre empressement à protester et à témoigner à nos rivaux avec des preuves est profondément en nous. C’est pourquoi nous avons entrepris la mission de vous apporter ces Premières impressions de The Great Ace Attorney Chronicles.

Partir du bon pied

Imaginez un instant précis que vous souhaitiez jouer à un jeu de cette franchise depuis longtemps. Mais, avec autant de titres derrière eux, vous ne savez pas vraiment par où commencer. Eh bien, coupable, cela devient votre salut.

The Great Ace Attorney nous emmène pratiquer le droit, oui, mais cette fois, il le fait dans un tout nouveau cadre. Après tout, cela nous a pris quelques années dans le passé par rapport à la ligne des jeux « principaux ». En quoi cela se traduit-il ? Eh bien, dans de nouveaux personnages et de nouveaux visages.

En fait, vous n’aurez rien à apprendre des titres précédents pour pouvoir profiter de celui-ci dès la première minute. Les relations entre eux, leurs aspirations, leurs loisirs… tout cela sera un cadeau pour les nouveaux joueurs. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les vétérans n’ont pas leurs clins d’œil, ce qui rend l’expérience encore plus agréable.

Mais nous ne voulons pas cesser de souligner la bonne porte d’entrée que peut être cet opus pour ceux qui veulent s’y aventurer. Bien que, eh bien, le fait qu’ils viennent en anglais, par rapport à d’autres qui sont venus chez nous dans un espagnol parfait, peut être un petit obstacle.

En fin de compte, c’est un jeu qui fonde tout son gameplay sur une pure narration. Oui, il faut découvrir des indices, appuyer au bon moment… mais tout cela consiste à appuyer sur la touche dans les déclarations des témoins et des prévenus. Malgré tout, en général, nous n’avons pas trouvé l’anglais, à l’exception de quelques mots plus techniques, excessivement complexe.

Un ancêtre bien vivant

Mais laissons un peu de côté ces détails banals, qu’au fond ils ne nous offrent qu’une petite couche de ce qu’est le jeu lui-même. Car ici on vient accuser, sauver des innocents et crier « Objection ! de toute la force de nos poumons. Et c’est ce que vous trouverez, coupable.

Le jeu nous offre, en gros, tous les éléments récurrents de la saga. Mais, comme on dit, les visages sont tout neufs. Le thème d’être dans une époque révolue, pour sa part, n’ajoute pas, pour autant, de changement excessif lors de l’élaboration de l’intrigue. Si nous pouvons voir des changements dans les vêtements, ou que la technologie est plus limitée. Cependant, comme on dit, il n’a pas d’effet excessif sur quoi que ce soit.

Mais passons aux choses sérieuses et arrêtons d’y penser. La vérité est que, dès le premier instant, le titre vous plonge déjà dans un récit passionnant. Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas l’épée autour du cou, parce que nous en avons. Le jeu parvient à donner un coup d’impact en lui-même avec le premier cas qu’il propose, nous faisant nous sentir plus proches de Ryunosuke Naruhodo, notre protagoniste.

Ce jeune homme (dont la parenté avec Phoenix Wright est perceptible à la fois dans la conception et dans les expressions) sera celui que nous incarnerons en tant que tête pensante, et peu de temps après l’avoir rencontré, il parvient déjà à se connecter avec le joueur d’une manière simple et fraîche. Cependant, cela ne signifie pas que le reste des personnages manque de charisme.

Des plus proches de notre protagoniste aux plus extravagants incarnés par les témoins et les accusés, on constate que l’originalité que dégageaient leurs titres précédents ne s’est pas épuisée dans celui-ci. Des personnages comme Kazuma et son sang-froid entreront dans l’œil dès le premier instant, alors que vous voudrez toujours voir quelle nouvelle action cache l’un ou l’autre témoin, et vous voudrez toucher les fibres nécessaires pour qu’il perde les papiers et ainsi en libérer quelques-uns. actions hilarantes.

Comment avons-nous vécu ces premières impressions de The Great Ace Attorney Chronicles ?

Personnellement, même si je n’ai joué qu’un seul Phoenix Wright dans ma vie (et on peut difficilement le considérer comme tel), le jeu a su m’appeler. Malgré les quantités massives de texte, il sait vous plonger rapidement dans son récit. Cela m’a amené à me retrouver avec des théories plus absurdes à plus d’une occasion pour essayer de résoudre les cas.

Et attention, il y a peu de fois où j’ai fini par échouer plus qu’un fusil de chasse forain. Oui, vous avez les indices là-bas et beaucoup de choses sont évidentes. Cependant, mon esprit a décidé d’aller dans des directions complètement différentes. « Je suis sûr que x indice est la solution à cela ! » Et voyant comment cela a échoué, j’ai commencé à me demander pourquoi.

Évidemment, c’était dû à un manque de dialogue, puisque de nombreux éléments s’offrent à vous en pressant un peu plus les témoins. Même si je dois dire que ce n’était pas clair pour moi dès le début. Je ne sais pas si le fait qu’ils vous donnent beaucoup de « liberté » dès le début en est la cause… ou que ma personne s’est trop rattrapée par les personnages grotesques.

En général, le titre sait vous accrocher dès le début, et bien qu’il nous reste encore beaucoup de choses à voir (après tout, vous aurez l’analyse dans quelques semaines), je ressens déjà le goût pour le métier d’avocat ( et sans avoir à étudier ! des livres de droit !). J’espère pouvoir vous dire que tout cela se concrétise !