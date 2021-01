Nous voulions chasser, coupables, alors nous vous laissons ici nos premières impressions de la démo de Monster Hunter Rise.

Il semblait qu’avec le règne de Monster Hunter World, la saga avait atteint son plus haut plafond. Cependant, malgré les bonnes ventes et le grand soutien de la communauté, les producteurs ont voulu revenir à une essence un peu plus… classique. Classique, mais avec de nombreuses améliorations dont nous avons essayé de tirer le meilleur parti de ces Premières impressions de la démo de Monster Hunter Rise.

La première chose qui entre dans tes yeux

On ne peut nier l’envie que nous avions de tenter cette nouvelle aventure, coupable. Oui, au début, cela peut sembler être un pas en arrière par rapport à ce qui a été vu sur les plates-formes les plus puissantes avec World, mais la vérité est que nous avions beaucoup d’espoir pour cela. Et c’est que le fait que plus que des améliorations nécessaires aient été mises en œuvre, mais le maintien du style de celles que l’on a vu dans les titres PSP ou 3DS est sans aucun doute un grand succès.

Beaucoup d’entre nous étaient ceux qui redoutaient à cause des zones de chargement entre les zones, des mouvements assez peu fluides et, en général, un secret assez grand. Ce n’est pas étonnant car, par exemple, à l’exception des styles de combat, c’est ce qui a été distillé dans Monster Hunter Generations Ultimate, le titre qui nous est venu pour Nintendo Switch. Ça nous a plu, attention, mais une fois qu’on a goûté de meilleures choses, il est difficile de revenir à ce qui était avant. Heureusement, comme on dit, ils ont conservé un curieux mélange de styles.

Evidemment, dès qu’on met la console on voit que la section graphique n’est pas aussi bonne que celle de World. Mais nous avons remarqué un amélioration notable dans la lignée de Nintendo. Ceci, bien sûr, dans le cas des monstres. La scène de chasse que nous avons pu voir est très bonne, elle comporte de nombreux détails et elle vous transporte immédiatement au Japon. Cependant, pâlit énormément devant les monstres. Après tout, ils en sont les véritables protagonistes. Et croyez-moi, voir de près la balance du Mizutsune, pleine de détails, est une vraie joie. Même si vous vous retrouvez sur le sol pour être abasourdi, bien sûr. Et c’est avec ceux-ci que l’effort est perceptible. Peut-être que nous avons besoin de plus de scénarios pour les apprécier davantage, mais dès le départ, cette démo nous laisse juste avec un «bon» dans la bouche.

Mais, nous le répétons, nous ne voulons pas dire par là qu’il manque d’éléments ou qu’il a un mauvais design, mais qu’il n’a pas l’air autant que les monstres susmentionnés. De plus, la carte est très agréable à explorer, avec une multitude de zones avec de grandes différences entre les unes et les autres: la zone du lac vous laissera emporter avec ses éclaboussures, escalader une montagne en courant comme Naruto est un bonheur … Et que dire du chemin du bambou! Le réglage est certainement de 10.

On pourrait dire la même chose de l’équipement du chasseur. Nous avons déjà vu des designs qui nous ont fait dire « Je veux me faire ça ». Mais on se retrouve, comme dans d’autres titres, avec des problèmes avec la physique des éléments, comme des parties qui passent par des personnages, etc.

Regarder dans les yeux du danger

Mais arrêtons de faire défiler, vous pouvez vraiment le voir à tout moment. Passons à la partie chicha. Ce que nous aimons. Ce qui nous fait jouer ces titres encore et encore et encore, malgré le fait qu’ils soient toujours les mêmes: le gameplay. Et bien, peut-être que nous ne sommes pas entièrement objectifs dans ce domaine. Mais après avoir obligé plusieurs collègues peu familiarisés avec la saga à l’essayer, on peut dire sans aucun doute que toujours aussi amusant que jamais.

L’apprentissage des armes a été complètement contourné dans ce tutoriel, ce qui aurait été utile. Malheureusement (ou heureusement), ils ont décidé de les laisser pour la monture Wyvern et une petite explication des nouvelles commandes, comme monter le compagnon canyne ou utiliser le cordoinsect. Le reste, à vous lire à partir du manuel. Mais concentrons-nous encore une fois, nous sommes ici pour parler de ce qu’il promet. Et ces deux éléments promettent beaucoup.

Pour commencer, le compagnon canyne est un grand handicap lorsqu’il s’agit de chasser des monstres Quand ils partent L’expérience Monster Hunter World Trucker se poursuit ici, bien que nous ne soyons pas en mesure de marquer la cible à suivre automatiquement. Cependant, le bug est rapide, il nous permet de collecter toutes sortes de matériaux téléchargés dessus et le meilleur de tous: il nous permet d’attaquer.

Et c’est que bien que nous fassions des dégâts assez insignifiants avec lui, c’est plutôt bien de retirer les ordures de la route. La vérité est qu’il offre de nombreuses installations, même si le contrôle du chien lors de la course et du saut nous fait perdre un peu la sensibilité des doigts. Oui, puisque ces deux boutons sont trop rapprochés, le truc nous rappelle les temps PSP, dans lesquels le déplacement de la caméra et du personnage nous a donné rendez-vous avec le médecin pour bien positionner nos doigts.

L’importance des cordes

Quant au cordoinsect … la vérité est que je m’attendais à autre chose. Bien que cela puisse être de la maladresse. Clairement, c’est un élément, comme les mouvements d’armes et ainsi de suite, qui il est fait pour « maîtriser » petit à petit. Et c’est qu’il n’a pas seulement des utilités pour le déplacement hors combat. En cela, cela peut devenir très utile. En fin de compte, être capable d’esquiver une attaque dévastatrice de millimètres grâce à elle, ou de se rapprocher plus rapidement de votre cible pour décrocher une coupure dévastatrice est la clé. Attention, tenez également compte du fait que, malgré les contrôles généraux, lors du tirage de l’arme, son comportement va changer de l’un à l’autre. Dans le cas des doubles épées, cela nous lancera avec une impulsion vers l’endroit que nous regardons, tandis qu’avec le glaive, par exemple, cela nous donnera une impulsion ascendante.

Je dois admettre, malgré tout, que la griffe rétractable de Monster Hunter World: Iceborne semblait bien plus utile que cela, mais tout sera une chose, encore une fois, pour le faire. Et c’est bien l’occasion de chevaucher un monstre dont le maître marionnettiste le mérite bien … ou peut-être pas? Dans la démo, en dehors du tutoriel, nous n’avons pu utiliser cette capacité que lorsqu’il y avait un autre monstre à proximité. J’espère vraiment que ce n’est comme ça que dans la démo, et nous pouvons continuer comme ça avec un seul au combat. D’autant plus si nous tenons compte du fait que nous n’avons pas trouvé de moyen de monter le monstre d’une autre manière.

Non, même pas avec le glaive. Si quelqu’un a réussi, faites-le nous savoir, mais dans notre cas, nous n’avons pas cessé de mener des attaques aériennes et à aucun moment il n’y a eu la possibilité de le monter à l’ancienne pour le lancer, comme cela s’est produit dans Monster Hunter 4. Ceci, à notre À mon avis, ça limite un peu les possibilités de combat, mais peut-être en le gardant trop simplifié, les producteurs le sauront.

Et donc?

Rien, coupable. Malgré ces détails qui peuvent nous grincer un peu au début, la vérité est que le jeu a l’air très solide. Ramener le titre vers le côté plus portable est sans aucun doute un grand plus, et le nouvel espace qu’ils nous offrent augure bien pour le match final. Il est peut-être trop tôt pour prédire quoi que ce soit, mais s’ils maintiennent le flux de monstres vus dans Generations Ultimate, et que ce paramètre fonctionne en général, nous serons confrontés à une grande partie de la franchise. Nous avons déjà hâte de le déguster le 26 mars.