Des brouillons de Toyotaro, les premières images du manga Dragon Ball Super 73 qui montrent plus de combats entre Goku et Granola, sont rendus publics.

Ils sont déjà là! Les premières images du Dragon Ball Super 73 manga que l’on peut voir sont les brouillons de son dessinateur Toyotaro. Ces images de Dragon Ball Super 73 ont été publiées sur le site officiel de Dragon Ball, et on peut voir des combats entre Son Goku et Granola.

Le manga DBS 73 sera parmi nous le 20 juin. Exactement, il sortira dimanche à 17h00 en Espagne, et vous pouvez le lire en espagnol et gratuitement grâce à Manga Plus, une plateforme qui publie ce manga et bien d’autres manga de renommée et d’intérêt. Le téléchargement de l’application Manga Plus est également gratuit. et tous les mangas peuvent être lus depuis l’application ou depuis le navigateur de notre PC.

Un combat acharné

En regardant les brouillons de Toyotaro, il semble que Son Goku et Vegeta auront du mal à s’occuper de Granola. L’être désormais le plus puissant de l’Univers complique les choses pour Son Goku, bien que le Saiyan n’utilise pas encore Ultra Instinct.

Nous ne voyons que des combats et nous ne savons pas comment cela se terminera. Ce que l’on peut sentir, c’est que pendant que Vegeta enquête sur la planète Céréales et se rend compte qu’il y a des années, il a été attaqué par des saiyans et l’armée de Freezer. Il est probable que dans ce chapitre 73, le combat avec un vainqueur ne se terminera pas et qu’à la fin ils parleront de ce qui s’est passé là-bas.

Intrigue du manga Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

