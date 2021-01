Premières images du manga Dragon Ball Super 68

Le manga Dragon Ball Super 68 sera disponible le 20 janvier, mais profitons d’abord de ses premières images.

L’arc de « The Granola Survivor » est toujours dans le Dragon Ball Super 68 manga. Un chapitre qui nous réserve plusieurs surprises, de nouveaux personnages et de nombreuses curiosités. Il y a quelques jours, les premières ébauches de Toyotaro ont été montrées ainsi qu’une bande-annonce du chapitre qui nous parlait d’un dialogue du poisson oracle.

Ce poisson semble avoir une vision en rêve, et il est probable que nous soyons confrontés à la naissance d’un nouvel être très puissant. En revanche, Son Goku continue de former Ultra Instinct avec Whiss et ici on découvre des choses intéressantes grâce à une conversation entre Bills et Vegeta. Le prince des Saiyans promet qu’il surmontera le pouvoir de Son Goku, mais Bills lui dit qu’il existe d’autres moyens que Ultra Instinct.

Les anges et le grand prêtre sont toujours dans l’état Ultra Instinct, alors Son Goku en déduit qu’il est l’être le plus faible qui maîtrise cette technique. Quant au chemin que Bills dit à Vegeta qu’il peut suivre, il n’est pas très précis, mais il lui dit qu’il peut l’apprendre. Bills sera-t-il le professeur de Vegeta dans les prochains chapitres?

Dans les images, vous pouvez également voir de nouveaux personnages en action. La seule chose que l’on ne sait pas, c’est si ce sont les méchants de l’arc et s’ils passeront par l’arc. Enfin, c’est curieux, mais Granola montre qu’il a une grande précision lors du tir de ses projectiles et on voit que son œil droit est différent.

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

Le prochain chapitre de Dragon Ball Super sera parmi nous le 20 février 2021. L’histoire qui a commencé en 68 se poursuivra et vous pourrez la lire en espagnol officiellement et GRATUITEMENT grâce à Manga Plus.

Restez à l’écoute de 45Secondes.fr, car au cours des jours précédents, nous vous apporterons les brouillons Toyotaro, les premières images et les éventuelles fuites. Une fois le manga sorti, vous aurez notre critique très « cool » sur le web.

