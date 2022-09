Première expérience avec les pliables Samsung Galaxy Z : un nouvel horizon

Les conclusions d’un rookie avec les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4… Je suis sûr que ça vous intéressera !

Même si les mobiles pliants sont déjà une réalité commerciale depuis plusieurs années, la vérité est que la plupart des utilisateurs se sont sentis également attirés et désenchantés lorsqu’il s’agit de les adopter, car bien que il faut reconnaître qu’ils innovent bien qu’ils le fassent avec des fonctionnalités supplémentaires douteuses en termes d’expérience, c’est aussi une vérité comme un temple qui leurs prix font peur à personne.

peut-être pour cette raison de nombreux utilisateurs attendaient le bon moment pour entrer sur le marché du pliageet avec la maturité du Galaxy Z déjà dans sa quatrième itération -Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4-, nous voulions prendre le pouls des nouveaux utilisateurs qui utilisent pour la première fois un smartphone au format pliable pour vous apporter leurs premières impressions avec des teintures incomparables de recrues dans le segment… Vous êtes sûrement intéressé !

Voici comment utiliser un Samsung Galaxy Z Fold4 pour la première fois

La première chose qui attire l’attention des nouveaux utilisateurs avec ce type de mobile est sans aucun doute le taille, épaisseur et poidsnotamment parce que dans le cas du Galaxy Z Fold On dirait que vous gardez un paquet de lunettes de soleil dans votre poche. ou quelque chose de similaire, très long et étroit mais assez volumineux, et certainement pas dans la forme que vous attendez d’un smartphone.

selon vos impressions ils ne sont pas inconfortables et on s’y habitue rapidement, sauf pour la nécessité de commencer à vivre avec deux écrans assez différents. En fait, l’utilisateur qui a essayé ce Z Fold4 a été impressionné différences d’étalonnage entre l’écran externe et interneétant tous les deux bons, la vérité est que l’expérience est très différente si nous utilisons l’un ou l’autre.

En outre, l’écran externe est le pire à la fois pour les fonctionnalités et pour son format plus long et plus étroit, et cependant, il finit par être utilisé pour presque toutes les tâches de base laissant l’écran interne, le meilleur et le plus grand, uniquement lorsque nous voulons lire, surfer sur Internet avec plus de temps qu’il n’en faut pour une simple requête, pour jouer à des jeux ou pour le multitâche.

Peut-être que le gros inconvénient du format Galaxy Z Fold4 est que l’écran externe, qui est le pire, est celui qui finit par être utilisé pour presque tout dans les tâches de base du smartphone.

Ces différences de format d’écran sont une autre des choses les plus impressionnantes, et c’est que nous sommes déjà habitués à des formats étirés autres que 16:9, mais la plupart des applications ne sont pas bien adaptées à un panneau extérieur aussi étiré et à un grand panneau intérieur si carré. Des solutions sont créées à des problèmes que vous n’aviez pas, et ces solutions apportent des problèmes avec vos applications que vous n’aviez pas non plus…

C’est quelque chose qui peut être modifié pour chaque application avec les outils de GoodLock, mais ce n’est pas le plus confortable et introduit des courbes d’apprentissage. Pas en vain, L’une des applications les moins adaptées est Instagramoù finalement tout le monde finit par utiliser du 16:9 sur une partie de l’écran pour éviter les problèmes.

À cet égard, l’idéal serait peut-être recalculer la taille extérieure de l’ensemble et faire adopter à l’écran externe un format plus conventionnel, plutôt 16:9 ou 20:9, bien que définitivement personne ne serait d’accord sur un écran extérieur plus petitmais pour profiter encore mieux de la taille disponible.

Quant aux bonnes choses, eh bien, disons que l’écran interne tout le monde a convenu qu’il se sent étonnamment bien même malgré le pli et le protecteur en plastique bienheureux, qui d’après vos impressions ça ne ressemble pas à du plastique Ou ça ne se sent pas comme ça. tout téléphone semble très solide, résistantet dans cette option de type tablette le pli n’est pas gênant car le doigt ne passe pas beaucoup dessusquelque chose qui est accentué avec le Galaxy Z Flip4.

Concernant le pli, encore une fois, disons que oui c’est assez perceptible c’est reconnaître l’évidencemême si en cours d’utilisation, il est pratiquement invisible à moins que nous ne soyons en plein jour et avec des couleurs sombres à l’écran.

Nous n’allons pas commenter la partie logicielle car certainement le Mode flexible de Samsung est ok mais a besoin de plus de fonctionnalités, plus ces aspects nécessitent un test de plus d’heures ou de jours avec l’appareil pour tirer des conclusions. Évidemment, ce sont les premières impressions des recrues, et jusqu’à présent, nous pouvons lire…

Le résumé est que le Galaxy Z Fold4 et par extension le Galaxy Z Flip4 sont des terminaux qui ne ressemblent plus à des prototypes et qui se sentent robustes, durables, qui sont assez faciles à s’habituer et dans lesquels le pli se fait sentir, vrai, mais pas c’est un problème pour l’utilisation quotidienne de l’appareil.

