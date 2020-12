Première bande-annonce de Genshin Impact Version 1.2!

PlayStation YouTube a accidentellement téléchargé la première bande-annonce de la nouvelle mise à jour 1.2 à venir sur Genshin Impact. Bien sûr, il a été retiré peu de temps après, mais la remorque parcourt maintenant le filet au fur et à mesure que je tape.

Il y a un livestream Genshin Impact 1.2 que miHoYo héberge à 12 h 00 GMT, mais il semble que la bande-annonce ait été téléchargée un peu trop tôt!

La bande-annonce montre la nouvelle région de Dragonspine et confirme quelques fuites qui se sont produites. Pour plus de détails sur les fuites, nous avons consulté l’article sur les fuites de Genshin Impact 1.2. Vous pouvez voir l’un des nouveaux boss, Fatui Cryo Cicin Mage également révélé, et le nouvel ennemi Ruin.

Albedo et Ganyu sont présentés dans la bande-annonce, affichant des combats et des compétences des deux nouveaux utilisateurs 5 étoiles. Bien que ce soient les personnages 4 étoiles, nous n’avons toujours pas de détails confirmés. L’événement Chalk Prince and The Dragon a été confirmé à 100%, ainsi que l’événement Lost Riches, ce qui pourrait conduire à l’acquisition d’un animal de compagnie-Seelie!

Trois nouveaux boss d’élite arrivent, une symphonie Cryo, Electro et Geo Hypostatic. Marvelous Merchandise, qui est le premier que nous ayons entendu à ce sujet. Et l’article 4 étoiles l’Arbre Frostbearing, est-ce un nouveau type de matériau? Ou sera-ce quelque chose de plus?

Vous pouvez regarder la bande-annonce YouTube ci-dessous, et j’ajouterai également un lien Twitter vers l’article au cas où l’un des autres serait supprimé.

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!