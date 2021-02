PREMIER REGARD: Joker de Jared Leto dans Justice League

Le Joker de Jared Leto tel qu’il apparaît dans Zack Snyder Ligue de justice est différent de ce que nous avons vu auparavant.

Snyder introduit une nouvelle tournure pour compléter sa vision originale du personnage de DC Comics.

Finis les tatouages ​​sur le visage et les contre-dépouilles lissées avec lesquelles nous nous sommes familiarisés, et bonjour à… enfin… potentiellement une image encore plus troublante, qui a été décrite comme «une créature qui a rampé hors du sous-sol d’un fou abandonné depuis longtemps asile. » Nous sommes d’accord.

Ce Joker enfile une robe d’hôpital et un masque chirurgical qui, selon Snyder, sont probablement un vestige de son évasion dans la nature lorsque le monde est tombé. Le prince clown de Jared Leto ne faisait pas partie du plan original de Snyder avant son affrontement avec Warner Bros, qui l’a amené à se retirer du film en 2017. Mais quand HBO Max lui a offert la chance de réaliser sa propre coupe du film, Snyder a sauté sur la chance. « Le Joker est vraiment la seule chose à laquelle j’ai pensé rétrospectivement », a déclaré le réalisateur. Vanity Fair. « Mais je dirai que j’ai toujours eu l’intention d’amener Joker dans ce monde. »

Tout en donnant votre propre tournure au Joker n’est pas seulement attendu, mais plutôt obligatoire si vous allez entreprendre un tel projet, la tournure intéressante qui transcende l’esthétique à l’écran du Joker que nous connaissions auparavant est que Snyder a choisi de lancer son Joker dans le rôle de Leto, qui a joué le rôle dans David Ayer Suicide Squad en 2016 mais d’une manière complètement différente.

AVERTISSEMENT DE SPOILER – LIRE À VOS PROPRES RISQUES

(Avertissement spoiler) Joker fait son apparition dans le film lors d’une scène se déroulant sur une Terre détruite après que le tyran extraterrestre Darkseid ait décimé la planète. Cette scène, ou séquence onirique, révèle ce qui se passera si les super-héros ne parviennent pas à arrêter l’assaut. Joker, naturellement, fournit la motivation par la terreur et le tourment.

« Ce qui est cool à propos de la scène, c’est que Joker parle directement à Batman de Batman », a déclaré Snyder. «C’est Joker qui analyse Batman sur qui il est et ce qu’il est. C’est ce que je ressentais aussi comme les fans méritaient de l’univers DC. C’est-à-dire que le Jared Leto Joker et le Ben Affleck Batman, ils ne se sont jamais vraiment réunis. Cela ne me semblait pas cool que nous allions faire tout le chemin à travers cette incarnation de Batman et Joker sans les voir se réunir.

«La scène explique pourquoi Bruce avait la carte Joker enregistrée sur son arme que vous voyez dans Batman contre Superman», Dit Snyder à propos de son film de 2016, qui laissait également entendre que ce Joker avait assassiné l’acolyte du Caped Crusader en montrant l’armure de Robin absent.

Bien que cette nouvelle séquence Joker réponde à certaines questions, elle peut soulever d’autres questions de continuité: y a-t-il un détatouage dans l’apocalypse? Que s’est-il passé depuis la dernière fois que nous avons vu ce Joker dans le film d’Ayers? «Je dirais qu’il y a eu de l’eau sous le pont. Qui sait ce qui s’est passé », a déclaré Snyder. «Je ne sais pas s’il porte du maquillage, je ne sais pas ce qui se passe. C’est difficile à dire exactement.

Malgré quelques questions persistantes, nous savons que la version de Snyder de Ligue de justice existera tout seul. Il utilisera du matériel d’autres films DC, mais la responsabilité s’arrête en grande partie là.