Premier intervenant du 11 septembre : la poussière toxique a conduit au cancer, puis le traitement a aggravé la situation

Tom Frey, 56 ans, est un détective à la retraite du département de police de New York qui a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin lié au temps qu’il a passé sur le site du World Trade Center et à la décharge de Staten Island après les attentats du 11 septembre. Il a développé une fibrose pulmonaire – des cicatrices dans les poumons – comme effet secondaire de son traitement contre le cancer et est un patient ambassadeur de la Pulmonary Fibrosis Foundation. Frey a d’abord partagé son histoire avec 45secondes.fr en 2019 et s’est ouvert à nouveau en 2021 sur la vie pendant la pandémie.

Je pensais que je n’allais pas tomber malade, mais je suis tombé malade.

Le 11 septembre, j’ai été envoyé à Ground Zero quelques heures après les attentats. Ma première mission était de recueillir des informations sur les policiers morts et blessés. Après cela, je suis allé creuser dans « le tas » – les décombres fumants des tours tombées – à la recherche d’éventuels survivants.

Nous n’avons pas porté de vêtements de protection les premiers jours. On nous a fourni des masques en papier. C’était ça.

J’ai levé les yeux vers les autres bâtiments et ils étaient couverts de poussière et j’ai dit : « Ce n’est pas bon. Dans dix ans, nous allons en payer le prix. C’était comme s’il neigeait – une cendre grise qui était presque jusqu’à la cheville à un moment donné.

Mais nous devions faire ce que nous devions faire. Vous essayiez d’aider et de trouver quelqu’un qui pourrait être vivant dans les décombres. C’est ce qui vous préoccupait. Je le referais demain.

En tant que détective du NYPD, Frey a enquêté sur tout, des cambriolages et des vols aux homicides. « Vous l’appelez, nous l’avons fait. J’ai tout vu », a-t-il déclaré. Avec l’aimable autorisation de Tom Frey

Environ une semaine plus tard, j’ai été envoyé à la décharge de Staten Island où nous mettions les décombres dans des machines de tamisage à la recherche de restes. J’y ai passé quelques mois et je crois que c’est là que je suis tombé malade.

Nous portions ces costumes blancs. Ils allaient bien jusqu’à ce que vous alliez manger. Vous enleviez votre masque et votre combinaison, et la poussière soufflait sur la nourriture. J’ai pensé : « Ce n’est pas bon », mais à ce moment-là, nous n’avons pas réalisé ce qui se passait. Au début, vous emportiez votre costume chez vous. Puis après quelques semaines, ils ont dit : « N’apportez pas ces costumes à la maison avec vous, assurez-vous de ne pas apporter vos chaussures dans la maison.

Au fil des ans, nous avons eu beaucoup de gens qui sont tombés malades. J’ai pensé, wow, j’ai dû être l’un des chanceux de m’échapper. Puis, en février 2016, je suis allé chez le médecin pour un contrôle régulier et j’ai découvert que j’avais un lymphome de Hodgkin, que personne dans ma famille n’avait jamais eu. Ils pensent que cela a été causé par la poussière toxique après le 11 septembre.

J’ai dû subir 12 cycles de chimiothérapie, mais après la neuvième séance, j’ai développé un essoufflement. Il s’est avéré que le cocktail de chimiothérapie que j’ai reçu – appelé ABVD – contenait de la bléomycine, ce qui entraîne une toxicité pulmonaire de la bléomycine chez 10 % des patients.

En rapport

Avant la chimiothérapie, mes poumons étaient à 100 %. Mais la toxicité pulmonaire de la bléomycine a provoqué une fibrose pulmonaire – un incendie dans mes poumons. Lorsque j’ai été diagnostiqué pour la première fois en novembre 2016, ce fut un choc. C’est une maladie terminale.

Au début, je ne pouvais pas marcher de ma chambre à la porte. Je vivais dans une unité au deuxième étage et je devais trouver une autre place au premier étage. Je ne pouvais pas monter les escaliers. C’était assez mauvais.

Ensuite, j’ai trouvé d’autres personnes atteintes de la maladie et j’ai trouvé un spécialiste. C’est ainsi que j’ai commencé à retrouver un mode de vie un peu normal, en essayant de vivre avec la maladie. Il a fallu un certain temps en réadaptation pulmonaire pour en arriver là.

Frey vit maintenant à Melbourne, en Floride. « Avec la fibrose pulmonaire et la chimiothérapie, vous êtes extrêmement fatigué. C’est un épuisement comme vous ne l’avez jamais ressenti auparavant », a-t-il déclaré. Avec l’aimable autorisation de Tom Frey

Même avant COVID-19, je devais faire très attention au contact avec des germes. Un rhume régulier pourrait me donner une pneumonie et me mettre en unité de soins intensifs. Je portais un masque avant que les masques ne soient à la mode et j’avais l’habitude d’avoir des regards étranges quand j’en portais un dans un avion et au supermarché. Maintenant, je m’intègre.

La pile de problèmes est devenue beaucoup plus importante avec COVID-19. Quelque chose m’a donné une pneumonie en janvier 2020. Je ne sais pas si c’était COVID, mais j’ai eu la chance de sortir de l’hôpital de celui-là. Je devais subir une transplantation pulmonaire l’année dernière, mais elle a été annulée en raison de COVID. C’est encore dans l’air.

Je suis complètement vacciné et j’envisage maintenant de me faire un rappel.

En août 2021, je suis allé voir mon pneumologue et j’avais perdu 10% de fonction pulmonaire en six mois, donc globalement, c’est probablement en dessous de 50% maintenant. Je commence à me sentir un peu plus fatigué.

« Chaque jour, je me réveille et j’ouvre les yeux, j’ai vraiment de la chance d’être ici et j’aime ça », a déclaré Frey. Avec l’aimable autorisation de la Fondation de la fibrose pulmonaire

Chaque fois que je respire, je me souviens de la fibrose pulmonaire. Chaque respiration est fondamentalement une lutte et produite par une machine maintenant. J’ai un gros concentrateur d’oxygène, une machine d’apnée du sommeil et une machine à oxygène portable. Chaque fois que je vais au magasin, que je promène le chien ou que je monte dans la voiture, c’est une production. Je dois installer les machines et m’assurer que la batterie est chargée.

Tu viens chez moi c’est comme un hôpital presque avec les machines et les flacons de pilules. Depuis que mes poumons vont, mon cœur est affecté. Mais j’ai de la chance d’être en vie. Heureusement d’être ici. Je prends la vie un jour à la fois. Je suis dans les tours bonus ici.

Frey a visité le Mémorial national du 11 septembre à New York en 2019. Avec l’aimable autorisation de la Fondation de la fibrose pulmonaire

Le jour de l’anniversaire du 11 septembre, je me suis vraiment arrêté et je suis resté seul pour gérer mentalement ce qui se passe. J’ai été en contact avec un ami qui a un cancer du pancréas de stade 4. Un autre ami qui a un cancer de la vessie de stade 4. Les deux travaillaient à « la pile ». C’est une période difficile. Les gens développent toutes ces maladies maintenant et nous sommes comme un petit club.

Les premiers intervenants du 11 septembre vont encore tomber malades. Nous étions inquiets d’essayer d’aider les gens. Nous n’avons pas pensé aux conséquences à l’époque.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté. Septembre est le mois de la sensibilisation à la fibrose pulmonaire.