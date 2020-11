Premier coup d’œil exclusif: le nouveau roman graphique ‘Firefly’ ‘Watch How I Soar’ révèle l’histoire de Wash

Les Browncoats sont pleinement unis avec les nouvelles de Boom! Dernière aventure des studios dans The ‘Verse with a brand new « de Joss Whedon Luciole « anthologie de roman graphique mettant en vedette l’un des personnages les plus attachants de la franchise spatiale occidentale, l’as pilote vedette d’Alan Tudyk, Hoban ‘Wash’ Washburn.

« Firefly: Regardez comment je m’envole « arrive le 1er décembre et provient des célèbres créateurs de bandes dessinées Jeff Jensen ( » Watchmen « de HBO), Ethan Young ( » Nanjing: The Burning City « ), Jorge Corona ( » Middlewest « , » Nightwing « ), Giannis Milonogiannis ( » Ronin Island « ), et bien d’autres.

L’histoire de la couverture rigide de 128 pages se déroule pendant la scène de mort écrasante de Wash en 2005 « Sérénité « et sert de dispositif de cadrage alors qu’il revisite des moments charnières de sa vie. Nous offrons un premier aperçu exclusif de cette aventure émouvante qui révèle des réponses aux questions de » Firefly « que les fans ont exigées et auxquelles ils n’auraient jamais pensé.

Le favori des fans de Firefly Hobart « Wash » Washburne joue dans ce nouveau roman graphique de Boom! Studios disponibles en précommande maintenant pour une sortie le 1er décembre.

Voici le synopsis officiel de Boom!:

« La vie de tout le monde peut changer en un instant – et pour Hoban » Wash « Washburne, pilote du vaisseau spatial Serenity, il vient de se rendre compte … qu’il est sur le point de mourir.

«Alors que la vie de Wash clignote devant ses yeux, il revisite les moments les plus importants et jamais révélés de sa vie, de grandir sur une planète si ravagée par la pollution qu’aucune étoile ne pouvait briller dans le ciel à la rencontre de la femme de ses rêves dans Zoë Alleyne, qui allait devenir sa femme et créer une vie avec lui au-delà de son imagination la plus folle.

«Et dans ces derniers instants, Wash cherchera à se connecter avec une personne surprenante qu’il n’aurait jamais cru possible… prouvant que certains liens transcendent cette bobine mortelle.

« Avec cinq nouvelles originales d’équipes créatives de superstars, apprenez le passé, le présent et peut-être même l’avenir indicibles du meilleur pilote du ‘Verse. »

« Depuis le moment où nous l’avons rencontré pour la première fois en train de jouer avec ses dinosaures jouets, Wash a été l’un des membres les plus appréciés de l’équipage Firefly, et » Watch How I Soar » nous donne tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur notre pilote de hotshot préféré et mari de l’espace », a déclaré Jeanine Schaefer , Rédacteur en chef, BOOM! Studios.

Ce dernier Boom! sortie rejoint celle de cet automne « Firefly: Blue Sun Rising # 0 » et « Luciole # 20 , « qui servent tous les deux de préludes à l’événement croisé de l’écrivain Greg Pak et de la série » Firefly « de l’artiste Dan McDaid qui culmine avec celle de décembre » Firefly: Blue Sun Rising # 1 . «

Profitez maintenant de notre aperçu de 12 pages de « Firefly: Regardez comment je m’envole » (1er décembre) de Boom! Studios.

Le roman graphique de Firefly « Watch How I Soar » sortira le 1er décembre chez Boom! Studios. Vous pouvez le précommander maintenant sur Amazon ici.

