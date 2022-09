Premier aperçu du premier film d’horreur de Bring It On

Nouvelles images pour SYFY Apportez-le : encouragez-le ou mourez Ont été libérés. Le septième volet de la franchise de longue date sera un film d’horreur slasher dans la veine de Halloween, c’est ce qu’il était auparavant sous-titré. Auparavant, la franchise plongeait dans le genre avec la séquence cauchemardesque d’ouverture, un incontournable de la franchise, de Amenez-le : dedans pour le gagner. Maintenant, il semble qu’une petite partie d’un versement constituera l’intégralité d’une nouvelle entrée.

La série a toujours eu peu de continuité, chaque nouvel épisode mettant en vedette un casting différent et différentes équipes de cheerleading. Certaines des actrices apparues dans la franchise incluent Kirsten Dunst, Eliza Dushku, Gabrielle Union, Felicia Day, Hayden Panettiere et Ashley Benson. Cependant, cette nouvelle entrée l’amènera à un autre niveau en changeant également de genre.

On dit que le nouveau film présente « des routines d’encouragement à tomber par terre et une nouvelle énergie passionnante qui renverse le format de tournoi de cheerleading de longue date ». Voici un ancien synopsis du film lorsque 45secondes.fr a annoncé pour la première fois que le projet était en développement :

« Nous agitons nos pompons dans les airs pour Apportez-le: Halloweenun film original présenté en première en 2022. Maintenue par des règles restrictives, une équipe de pom-pom girls assiégée cherche la liberté d’un gymnase effrayant et fermé pour s’entraîner pour les régionales, mais lorsque les membres de l’équipe commencent à disparaître, les pom-pom girls doivent démasquer leur agresseur pour se sauver.

Malgré le passage à l’horreur, Bravo ou mourir a été classé PG-13, la même note que toutes les entrées précédentes. La raison donnée par la MPAA est « la violence, le langage, le matériel sexuel et le contenu de la drogue ». Les tranches précédentes avaient du langage, du matériel sexuel et de la violence, comme le savent tous ceux qui se souviennent de cette scène de saignement de nez de l’original. Bien sûr, vous pouvez vous attendre à plus que cela dans un film slasher.

Les gens derrière Apportez-le : encouragez-le ou mourez

Comme indiqué précédemment, le film sera réalisé par Karen Lam (SYFY’s Guerres fantômes et Van Helsing) et écrit par Rebekah McKendry (Glorieux, Le jeu de l’ascenseur) et Dana Schwartz (Elle-Hulk). Le casting sera dirigé par Missi Pyle (Y : Le dernier homme, Jean sale), Kerri Medders (Panique, Équipe SEAL), et Tiera Skovbye (Soleil de minuit, Riverdale). Universal 1440 Entertainment et Beacon Pictures le produiront.





«Nous sommes ravis de nous associer à SYFY pour poursuivre cette franchise toujours populaire avec un tout nouvel épisode de la cinéaste renommée Karen Lam, la toute première réalisatrice de la série de films. Présentant une nouvelle vision des films historiquement comiques de la franchise, ce prochain chapitre présente une distribution diversifiée aux multiples talents et divertira de longue date L’amener sur cinéphiles et ouvrir les portes à la légion de fans qui aiment les thrillers », a déclaré Glenn Ross, directeur général et vice-président exécutif, Universal 1440 Entertainment.

Bravo ou mourir sera produit par les partenaires de Beacon Pictures Armyan Bernstein et Charlie Lyons, produit par Griff Furst (Vous pourriez être le tueur), et coproduit par Tony Gonzalez (L’amener sur franchise) et C. Eve Stewart (Contes du capot 3). Tony Gonzalez reviendra également en tant que chorégraphe. Le film fera ses débuts sur SYFY à l’automne 2020. Attendez-vous bientôt à une bande-annonce et à une date de sortie pour le film.