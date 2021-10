Premier aperçu du nouveau drame SAS du créateur de Peaky Blinders, Steven Knight

Tourné sur place au Royaume-Uni et au Maroc, il détaille la constitution de la la plus grande unité de forces spéciales du monde, le SAS, ce qui était créé dans des circonstances extraordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Il se bat pour obtenir la permission de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les plus brillants pour une petite unité d’infiltration qui créera le chaos derrière les lignes ennemies.