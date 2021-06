Premier aperçu de Star Wars Visions à venir le mois prochain

L’Anime Expo a annoncé qu’elle organiserait un panel pour Star Wars Visions à l’Anime Expo Lite du mois prochain, donnant un aperçu du spectacle.

Malgré la sortie plus tard cette année, avec un roman déjà annoncé pour cet automne également, nous ne savons presque rien sur Star Wars Visions. C’est une émission d’anime d’anthologie, mais nous n’avons pas vraiment de mot sur les cinéastes derrière elle ou quoi que ce soit d’autre au-delà du traitement du titre.

Heureusement, tout est sur le point de changer. Anime Expo Lite, un événement virtuel de 3 au 4 juillet, a annoncé qu’ils organiseront un panel spécial d’avant-première pour Visions:

Rejoignez l’hôte et maven de la culture pop Chastity Vicencio et Jacqui Lopez de Lucasfilm (producteur exécutif), James Waugh (producteur exécutif), Josh Rimes (producteur exécutif) et Justin Leach (co-producteur exécutif) et Kanako Shirasaki (producteur) de Qubic Pictures pour un aperçu de Star Wars: Visions avant que la série ne fasse ses débuts sur Disney + plus tard cette année. Détails complets du panneau : Star Wars : Visions – Aperçu rapide

3 juillet 2021 / 15 h 00 HNP

Durée : 30 minutes

Vous pourrez vous inscrire et vous connecter à l’événement à partir de leur site et ce n’est que de 5 € (qui est reversé à une œuvre de bienfaisance). C’est l’un des Guerres des étoiles projets pour lesquels je suis le plus excité et j’ai hâte de voir ça. Le vérifierez-vous ?