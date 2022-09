Premier aperçu de Gal Gadot dans le thriller d’espionnage Heart of Stone dévoilé lors de l’événement Netflix TUDUM

L’événement Netflix TUDUM a révélé notre premier regard sur Wonder Woman étoile Gal Gadot dans le prochain thriller d’espionnage, Cœur de pierre. Publié avec l’aimable autorisation de Netflix, les premières images de Cœur de pierre se présente sous la forme d’un aperçu des coulisses, Gadot fournissant des détails sur ce qu’elle et le service de streaming espèrent être un démarreur majeur de franchise. Vous pouvez découvrir les coulisses Cœur de pierre featurette ci-dessous.





Cœur de pierrele thriller d’espionnage Skydance mené par Wonder Woman 1984 et Notice rouge La star Gal Gadot a été officiellement transférée à Netflix en janvier de l’année dernière. Le géant du streaming serait sorti vainqueur de ce qui a été décrit comme une vente aux enchères compétitive pour les droits mondiaux du projet. Cœur de pierre est prévu comme le premier volet de ce que Netflix espère devenir une franchise majeure semblable à celle de James Bond et Mission impossibleGadot aurait signé un accord à huit chiffres pour le projet.

Bien que des détails de parcelle plus spécifiques pour Cœur de pierre restent secrètes pour le moment, l’idée sous-jacente Cœur de pierre est de créer une franchise de thriller d’espionnage centrée sur les femmes avec Gal Gadot en tête. Ce que nous savons du projet, c’est que Gadot jouera le rôle de Rachel Stone, un agent de la CIA, et la seule personne qui se dresse entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux – et le plus dangereux.

Cœur de pierre mettra en vedette un casting de soutien qui comprend les goûts de Jamie Dornan (L’automne, Cinquante Nuances de Grey), Alia Bhatt (Autoroute), Sophie Okonedo (Hôtel Rwanda, Mort sur le Nil), Matthias Schweighöfer (Armée des morts), Jing Lusi (fous riches asiatiques), Paul Ready (La terreur), Jon Kortajarena (Un homme celibataire), Matteo Cicconi et Angela Esposito.





Heart of Stone est prévu comme une franchise majeure pour Netflix et Gal Gadot

Cœur de pierre est réalisé par Tom Harper, qui a récemment réalisé le film d’aventure Les aéronautes avec Eddie Redmayne et Felicity Jones. Le cinéaste est également connu pour son travail sur les goûts de C’est l’Angleterre ’86, Misfits, et Peaky Blinders sur le petit écran, ainsi que La femme en noir : ange de la mort et Rose sauvage sur grand écran.

Le scénario pour Cœur de pierre pendant ce temps a été écrit par le célèbre auteur de bandes dessinées Greg Rucka, qui est surtout connu pour son travail sur les goûts de Bandes dessinées d’action, Stumptown, Batwoman, Black Magick, Bandes dessinées policières, Lazareet, assez justement, Wonder Woman. Il est également le créateur du roman graphique La vieille garde, une histoire qui a récemment été adaptée par Rucka lui-même et qui s’est avérée être un énorme succès pour Netflix lors de sa sortie en 2020. Rucka a écrit le scénario aux côtés d’Allison Schroeder, qui a été nominée pour un Oscar pour son travail sur Chiffres cachés.

Cœur de pierre n’est qu’un des nombreux démarreurs de franchise potentiels pour Netflix, avec des goûts de la récente L’homme gris avec Ryan Gosling et Chris Evans et Notice rougequi trouve Gal Gadot aux côtés de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, tous étant prévus comme de grands projets phares exclusifs au service de streaming.

Coproduit par Skydance Media, Mockingbird Pictures et Pilot Wave, Cœur de pierre est maintenant prêt à être diffusé directement en streaming sur Netflix.