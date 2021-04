Prédiction des Oscars 2021: qui remportera le meilleur film?

Dimanche prochain, 25 avril, se tiendra la 93e édition des Oscars à la gare Union Station au centre-ville de Los Angeles, après une année difficile pour l’industrie cinématographique en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis le 15 mars, nous connaissons déjà tous les nominés des 24 catégories, bien que les huit films candidats au meilleur film concourront pour le prix le plus élevé. Découvrez la prédiction de Spoiler dont l’un sera le gagnant!

+ Le Père

Dirigée par Florian Zeller et mettant en vedette Anthony Hopkins Oui Olivia Colman. Synopsis: «Un homme de 80 ans cinglant et quelque peu espiègle qui a obstinément décidé de vivre seul, rejette chacun des soignants que sa fille Anne essaie d’embaucher pour l’aider à la maison. Anne est désespérée car elle ne peut plus lui rendre visite lui au quotidien et il sent que l’esprit de son père commence à manquer. « .







+ Judas et le Messie noir

Dirigée par Roi Shaka et mettant en vedette Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Dominique Fishback Oui Jesse plemons. Synopsis: « Avec l’offre d’un règlement du FBI, William O’Neal s’infiltre au Black Panther Party pour recueillir des informations sur le président Fred Hampton ».







+ Mank

Dirigée par David Fincher et mettant en vedette Gary Oldman, Amanda Seyfried Oui Lily Collins. Synopsis: « Tout en essayant de finir d’écrire » Citizen Kane « et de se débattre avec ses problèmes d’alcool, le scénariste Herman Mankiewicz est témoin de la réalité troublée de Hollywood des années 1930 ».







+ Minari

Dirigée par Lee Isaac Chung et mettant en vedette Steven Yeun, Youn Yuh-jung Oui Alan S. Kim. Synopsis: «Dans les années 1980, sous la présidence de Reagan, une famille d’émigrants sud-coréens aux États-Unis a décidé de s’installer en Arkansas, après avoir quitté la Californie. Ils travaillent des poulets à sexer, mais le rêve du père est de s’installer comme agriculteur et de cultiver des légumes pour le marché. Américain d’origine coréenne. La mère préférerait cependant vivre dans une ville, près d’un hôpital, car le plus jeune fils, David, a une maladie cardiaque. « .







+ Jeune femme prometteuse

Dirigée par Émeraude Fennell et mettant en vedette Carey Mulligan. Synopsis: « Cassie avait un bel avenir devant elle jusqu’à ce qu’un événement inattendu interrompe sa carrière. Maintenant, rien dans sa vie n’est ce qu’il semble: elle est intelligente, audacieuse et mène une double vie la nuit. Cassie a une chance de se racheter pour tout. cela ne s’est pas avéré. bien dans son passé, se venger des coupables « .







+ Son du métal

Dirigée par Darius Marder et mettant en vedette Riz Ahmed, Olivia Cooke Oui Paul Raci. Synopsis: « La vie du batteur d’un groupe de heavy-metal change complètement quand, soudainement, il perd son audition ».







+ L’essai Chicago 7

Dirigée par Aaron Sorkin et mettant en vedette Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne Oui Mark Rylance. Synopsis: « En 1969, le gouvernement fédéral a accusé sept personnes de complot et des manifestations ont éclaté lors de la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago. ».







+ Prédiction gagnante pour le meilleur film: Nomadland

Dirigée par Chloé Zhao et mettant en vedette Frances McDormand. Synopsis: « Après avoir tout perdu à cause de la crise économique, une femme du Nevada se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain en camping-car. Elle veut explorer un mode de vie nomade, loin des conventions sociales. ».







Comme nous l’avons déjà détaillé précédemment, nous pensons que Nomadland triomphera le soir des Oscars dimanche prochain, car C’est actuellement le film le plus récompensé dans différents prix. En outre, avec son directeur, il a remporté tous les grands prix: Golden Globes, BAFTA Awards, Producers Guild Awards et Directors Guild Awards.