Predator: Hunting Grounds ajoute un mode de grande tête, favori séculaire

Predator: Hunting Grounds n’a peut-être pas fait de son mieux, mais Sony et IllFonic ont continué à mettre à jour le titre asymétrique, et ses efforts continus ont abouti à l’introduction du mode Big Head aujourd’hui. Le filtre visuel populaire de la Nintendo 64 fait partie d’une plus grande suite d’options de match privé personnalisées, qui vous permettent d’ajuster le gameplay à vos goûts.

Avec cette fonction vient quelques modes préréglés intéressants: «Le sol est de lave – Predator prend feu en touchant le sol – j’espère que vous avez pratiqué votre Predkour. Et pour Clash Stabbers Only – parce que oui, vous êtes le type qui apporte un couteau à une fusillade. Nous sommes impatients de voir comment vous construisez vos matchs privés personnalisés », a écrit Lucas Pedersen d’IllFonic sur le blog PlayStation.

Et puis, il y a l’ajout du Valkyrie Predator en tant que contenu téléchargeable premium, qui utilise un marteau nordique à deux mains qui fait des méga dégâts de près. Vous serez en mesure de déverrouiller l’arme grâce à un jeu normal en avril, mais ceux qui tousseront pour l’extension pourront l’équiper tôt et obtenir une pratique bien nécessaire.