Précommandez Scarlet Nexus maintenant, précommandez en direct! Les différentes éditions en un coup d’œil

Le titre à la troisième personne Nexus écarlate de Divertissement Bandai Namco sera publié pour les différentes plateformes à la fin du mois de juin de cette année. Vous pouvez précommander le jeu de rôle maintenant. Dans ce qui suit, nous vous donnons un aperçu des différentes éditions, du contenu qu’elles contiennent et des bonus de précommande.

édition standard

« Scarlet Nexus » est appelé Éditions Standard, Deluxe et Guardian être disponible avec un bonus de précommande – les précommandes ne sont possibles que dans les magasins numériques et chez les détaillants participants. L’édition standard du titre comprend la version complète du jeu:

Numérique édition deluxe

le édition deluxe (numérique uniquement) contient:

Version complète du jeu

artbook numérique

Bande sonore

ensemble de combinaison de combat spécial -Rouge-

Objet d’adaptation The Other et un plug-in SAS.

Édition Gardiens

le Édition Gardiens (exclusivement dans la boutique en ligne BNEE) contient:

Version complète du jeu

trois tirages d’art

Art Book (relié)

Autocollant charognard

Steelbook

tous les articles numériques de l’édition Deluxe.

Bonus de précommande contient:

Ensemble de combinaison de combat spécial -audio-

Élément de personnalisation « Dream Catcher »

Objet de l’adaptation Face Vision Seal and Attachment Set Baki.

Qu’est-ce que Scarlet Nexus?

Le titre à la troisième personne « Scarlet Nexus » se déroule dans un futur lointain et alternatif, dans lequel une hormone a été découverte dans le cerveau qui donne au porteur des capacités surnaturelles. Avec cette découverte, le monde a changé et des mutants ont commencé à assiéger la terre. Il appartient désormais au joueur, dans le rôle de Yuito Sumeragi et Kasane Randall, de défendre le monde de ces soi-disant autres.

«Scarlet Nexus» sortira le 25 juin 2021 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (numérique).

Plus de guides de précommande sur 45secondes.fr