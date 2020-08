Précommandez Cyberpunk 2077 maintenant: un aperçu de toutes les éditions!

L’aventure d’action sortira le 19 novembre 2020 Cyberpunk 2077 par le développeur CD Projekt RED pour PS4, Xbox One et PC. Avec la sortie des consoles de nouvelle génération, une mise à niveau vers PS5 et Xbox Series X sera également possible – vous n’aurez donc pas à acheter le jeu deux fois!

Dans les lignes suivantes, nous vous donnons un aperçu des différentes éditions dans lesquelles vous pouvez pré-commander le titre auprès de détaillants tels qu’Amazon, Saturn et MediaMarkt. La précommande présente divers avantages, tels que la livraison gratuite à votre domicile le jour de la sortie ou des bonus.

Version standard de Cyberpunk 2077 – Précommande

Vous pouvez acheter le RPG de science-fiction sous forme physique dans deux éditions différentes pour PC, PS4 et Xbox One Pré-commander. le édition standard En plus du jeu, vous recevrez également une couverture réversible, une carte, des cartes postales, des autocollants et un recueil du monde avec des détails sur le monde du jeu.

Étui avec disque de jeu

Couverture réversible

Plan de Night City

Cartes postales

Autocollant

Recueil mondial contenant des informations générales sur le décor et l’histoire du jeu

© Projet CD

Édition Collector pour Cyberpunk 2077 – Précommande

le Edition collector contient les mêmes éléments que l’édition standard. Vous pouvez également vous attendre à une figurine de 25 centimètres du protagoniste masculin V, entre autres. Si la version collector est à nouveau disponible, nous vous en informerons immédiatement. Ceci comprend:

Étui avec disques de jeu

Couverture réversible

Steelbook de collectionneurs

CD de bande son

Figure du protagoniste V (25 centimètres)

artbook relié

Jeu de badges en métal

“Quadra V-Tech ” Porte-clés en métal

Porte-clés en métal Édition annotée du guide de voyage de Night City

Patchs brodés

Cartes postales de Night City

Recueil mondial avec des détails sur le décor et l’histoire du jeu

Plan de Night City

Ensemble de bombes d’autocollants

Si la version collector est à nouveau disponible, nous vous en informerons immédiatement.

© Projet CD

Acheter The World of Cyberpunk 2077

Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde du jeu du nouveau jeu de rôle d’action à l’avance, est Le monde de Cyberpunk 2077 probablement juste la chose pour vous. Dans le livre, vous apprendrez tout sur Night City et ses habitants et il est déjà disponible:

© Projet CD

Acheter Xbox One X 1 To – Cyberpunk 2077 Limited Edition

Si vous souhaitez avoir la bonne console pour le jeu, sécurisez rapidement la version limitée de la Xbox One X avec un téraoctet de mémoire! Le jour de la sortie de «Cyberpunk 2077“ vous obtenez la version numérique complète du jeu sous forme de code de téléchargement sans frais supplémentaires!

© Projet CD / Microsoft