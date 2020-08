Précommander Xbox Series X: toutes les informations et questions sur la précommande

Quand est-ce que Xbox Series X apparaître?

apparaître? Quelle sera sa hauteur? prix La console de nouvelle génération échoue?

La console de nouvelle génération échoue? Quand Microsoft démarre-t-il le Pré-commandes?

le Xbox Series X Microsoft est officiellement aux Game Awards l’année dernière révélé été. Depuis lors, la société de Redmond a partagé beaucoup plus d’informations et de détails sur la console de nouvelle génération avec le public. Jusqu’à présent, par exemple, nous savons à quoi ressembleront la console et le contrôleur, à quoi ils ressembleront Rétrocompatibilité la Xbox Series X se dresse et quoi Spécifications matérielles nous pouvons nous attendre.

La Xbox Series X devrait arriver sur le marché plus tard cette année. La boîte ne peut pas encore être précommandée, mais vous pouvez déjà vous inscrire auprès de divers détaillants pour une notification correspondante.

Ci-dessous, nous vous donnons un aperçu de la date de sortie, du prix et comment obtenir une notification de précommande.

Quand puis-je pré-commander la Xbox Series X?

Microsoft n’a pas encore annoncé exactement la date de sortie de la Xbox Series X et la date à partir de laquelle les précommandes seront possibles. La date de sortie n’est incluse que sur le site officiel “Disponible fin 2020” spécifié.

Cependant, chez certains détaillants américains tels que Best Buy, Target et Gamestop, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse e-mail pour être averti lorsque la Xbox peut être précommandée. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir une notification concernant Précommandez la PlayStation 5 Se connecter.

Les précommandes de Xbox Series X devraient commencer à être expédiées le E3 2020 aurait été possible en juin. Mais en raison de la pandémie corona, le salon du jeu de Los Angeles a été annulé. Au lieu d’une conférence E3, Microsoft a donc tenu 23 juillet 2020 un propre Événement numérique Xbox et posé avant tout dans ce contexte Titre de la première partie qui apparaîtra pour la Xbox Series X. Maintenant il ditque Microsoft et Sony le prix ainsi que la date de sortie de leur console en août annoncera. Soi-disant un sera disponible cette semaine État des lieux aura lieu sur PS5.

Toutes les informations sur Preorder le PlayStation 5 avons-nous résumé dans cet article.

Inscrivez-vous ici pour recevoir une notification de précommande Xbox Series X:

À l’avenir, la Xbox Series X sera très probablement pré-commandée auprès des détaillants en ligne suivants tels que Amazon, Saturn, MediaMarkt et Otto.

Important: Les précommandes ne sont pas encore en ligne. Cependant, cette page est continuellement mise à jour. Revenez donc régulièrement pour être informé en temps utile de son démarrage!

Date de sortie de la console nouvelle génération

La pandémie corona est également nombreuse pour l’industrie du jeu Changements et retards responsable, mais Microsoft et Sony ont récemment annoncé que la crise n’affecterait pas la date de sortie des consoles. Jusqu’à présent, Microsoft semble s’en tenir à un lancement mondial de la console.

Combien coûtera la Xbox Series X?

Jusqu’à présent, on ne sait pas comment le prix confiant de MicrosoftLa console finira par échouer. Bien que la console ait été dévoilée il y a plusieurs mois, Microsoft a jusqu’à présent hésité à publier un prix et à commencer la précommande.

Avant un prix final est appelé, les responsables voudraient très probablement présenter la console avec toutes ses fonctionnalités.

