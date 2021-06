Précommander Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope maintenant – Guide de précommande

Ubisoft et Nintendo travaillent sur une nouvelle aventure Mario : Mario + Lapins Crétins : Des étincelles d’espoir. Une suite directe Mario + Lapins Crétins : Bataille du Royaume. Vous pouvez faire le jeu qui Sera publié en 2022, pré commandez maintenant.

dans le Boutique en ligne Ubisoft il est déjà disponible, alors que vous pouvez l’ajouter à la liste de souhaits chez Nintendo. Vous pouvez le pré-commander sur ce lien :

Si vous souhaitez pré-commander le jeu chez Ubisoft, vous devez Sélectionnez l’édition et la plateforme. En termes de plateforme, vous choisissez celle Commutateur Nintendo ou alors Nintendo Switch (téléchargement uniquement) pour une version numérique. A noter que le titre apparaît exclusivement pour la console Nintendo.

Dans l’Ubisoft Store, il y a 60 points Ubisofttandis qu’elle avec 100 points même une remise de 20 pour cent obtient. Donc, s’il vous reste des points Ubisoft d’achats précédents, vous pouvez les échanger ici. Alors vous payez juste environ 48 euros pour le jeu.

Qu’est-ce que Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope ?

Dans « Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope », vous partez pour un voyage magique avec Mario, Lapin Peach et leurs amis. toi laisse ça Royaume Champignon et se consacrent à Sauver la galaxie.

A savoir, vous devez faire face au malicieux et mystérieux Être appelé Cursa mettre que le Galaxie dans le chaos envie de tomber. Pour ce faire, Cursa a besoin de tout le monde Énergie des étincelles. Ils sont une fusion de Lapins Crétins et de Luma. Mais pas avec Mario, qui protégera les Sparks avec ses amis !

Le jeu compte à nouveau Système de combat tactique et d’action en temps réel. Alors tu choisis trois compagnons (de 9 personnages jouables) pour votre équipe et utilisez la leur Compétences spéciales. Ensuite, il y a les Compétences des étincelles (des barrières énergétiques à la pluie de feu) qui ajoutent encore plus de profondeur tactique au gameplay.

Pouvez-vous libérer la galaxie de l’influence maléfique de Cursa ? Pour ce faire, vous devez libérer chaque planète. L’aventure tactique commence en 2022.