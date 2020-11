Précarité numérique et problèmes d’espace

Économie du partage et distribution de jeux vidéo

On entend parler depuis des années de la disparition du format physique, un format qui refuse de dire au revoir pour diverses raisons, telles que l’endurance d’un magasin qui refuse de se convertir en un simple étalage de cartes colorées et certains acteurs, peut-être surtout ceux de la vieille école, qui continuent de valoriser l’objet, le matériau, qui, bien que de plus en plus diminué, continue de nous permettre de montrer nos titres préférés sur les tablettes et sentons que nous avons acheté quelque chose.

Ce n’est pas un article vide qui vante le fait qu’avoir une box vaut mieux que ne rien avoir (ou oui, je ne sais pas) et je suis certainement conscient de certains des avantages de la distribution numérique, notamment sur des plateformes comme les PC, dans lequel lorsque nous acquérons du nouveau matériel, nous avons notre collection immédiatement disponible, ou sur des consoles comme Nintendo Switch, dans lesquelles une collection numérique favorise la portabilité. En fait, je suis un utilisateur régulier de Steam et je consomme des jeux numériques ainsi que des jeux physiques sur toutes les plateformes, donc Je ne veux pas que ce texte soit considéré comme un classique « vieil homme hurle au nuage« . De plus, je suis conscient des avantages que la distribution numérique a apportés à l’industrie que je défends tant des jeux indépendants, éliminant les coûts auparavant insurmontables et les barrières de distribution. Mais bien sûr, tout ce qui brille n’est pas en or et tous les cas ne sont pas comparables.

Mon intention est davantage d’unir la précarité générale que vivent les jeunes avec ce que je crois être des services de plus en plus appauvris, dans lesquels dans de nombreux cas la propriété nous est retirée au profit des droits d’utilisation, restant en tant que consommateurs à la merci d’entreprises qui, et bien qu’il n’y ait pas encore eu de cas médiatique, pourraient fermer leurs plateformes demain, laissant des millions de joueurs avec leur collection à zéro. Oui, j’ai vécu une situation comme celle-ci lorsqu’un jeu acheté dans l’App Store n’est pas mis à jour pour une certaine version d’iOS et entre dans les limbes des jeux acquis numériquement qui ne sont plus bons à rien.

On ne peut nier que nous vivons aujourd’hui, et surtout depuis la crise économique de 2008, une situation dans laquelle les jeunes s’en sortent moins bien, avec des contrats où le travail temporaire est abondant, un taux de chômage élevé et une baisse des salaires ce qui rend très difficile d’entreprendre une durée de vie peu stable. Tout cela sème la méfiance dans une génération qui voit comment le contrat social a été rompu, et qui a répondu à toutes les attentes pour finir par ne rien recevoir en retour. Je parle de la situation des jeunes, mais la situation de la population en général n’est guère meilleure, ce que je ne vais pas non plus rapporter ici, puisque nous le savons tous.

Il semble étrange qu’en tant que société, nous ne nous rebellions pas contre des situations comme celle-ci, dans lesquelles des personnes correctement formées et disposées à travailler les voient et veulent qu’elles s’émancipent simplement, et c’est quelque chose qui, bien que je ne pense pas que ce soit exclusif aux jeunes, il semble que Elle est liée à un capitalisme qui s’adapte à notre situation précaire, utilisant toutes sortes de tactiques pour continuer à consommer et créer ainsi en nous ce faux sentiment que «nous ne sommes pas si mal». Et c’est que le capitalisme a toujours un patch pour tout, et Si avant lors d’un voyage nous avons séjourné dans des hôtels, maintenant nous pouvons rester dans des maisons locales, une expérience beaucoup plus authentique et authentique. Pourquoi avoir une voiture si nous pouvons nous déplacer en partageant un voyage avec quelqu’un; Il n’y a plus besoin d’acheter des vêtements de qualité si on a des T-shirts pour deux euros fabriqués en vous qui savez dans quelles conditions, et rien pour vivre dans une maison, le sien est d’obtenir un studio très mignon de trente mètres carrés parfaitement décoré avec du mobilier suédois.

Appliquez ici ce que j’ai dit il y a quelques paragraphes dans le cas des jeux numériques; Ce n’est pas que je sois un sceptique de l’économie collaborative – à ne pas confondre avec l’économie sociale -, et Bien sûr, je vois des avantages qui sont souvent bénéfiques pour la durabilité et l’environnement, ainsi que sa viabilité, remplaçant parfois des secteurs qui deviendront obsolètes, mais je pense que l’adoption de ces alternatives devrait être un processus plus organique et moins en raison des besoins économiques. Parlant clairement, Je crois qu’une personne qui travaille devrait pouvoir se permettre de voyager à sa guise et ne pas être obligé de le faire en partageant une voiture avec trois personnes qui ne savent pas, une option très viable et acceptable, mais qui n’est pas tant si la personne qui la choisit le fait simplement parce que votre salaire est bien inférieur à ce qu’il devrait être. Mais nous continuons à voyager, non? Et de nouveaux vêtements.

Revenons aux jeux vidéo, les toutes nouvelles consoles Sony et Microsoft proposent déjà leurs versions respectives «All Digital», dans un mouvement qui, bien que ce ne soit certainement pas nouveau – si je me souviens bien, le premier à franchir cette étape était Sony avec la PSP GO défaillante – oui qui nous est maintenant vendu non pas comme quelque chose de résiduel, mais comme l’une des options viables et vedettes pour faites le saut de génération et économisez également quelques euros dans le processus. À l’achat numérique de jeux individuels de plus en plus de plateformes rejoignent cette promesse d’être «le Netflix des jeux vidéo», qui fonctionnent grâce à des abonnements mensuels.

En enfilant cela avec mes précédents arguments, je ne peux que faire un parallèle de l’économie collaborative, ou peut-être que ce n’est pas nécessaire, puisque nous parlons d’aspects du même phénomène, avec ces abonnements et jeux numériques, qui viennent définir quelle est ma dernière position en Cette question: Nous en avons de moins en moins, ou peut-être le qualifierais-je par un « chaque fois que nous pouvons accéder à plus mais nous avons moins« .

Là où auparavant une personne intéressée par la culture pouvait avoir une collection de livres, de films, de disques et de jeux, il existe maintenant plusieurs abonnements qui les remplacent, que nous pouvons finalement centraliser dans un seul appareil. Comme je l’ai dit, cela a ses avantages, mais dans le cas des jeux numériques, l’accès aux jeux d’occasion et aux offres des magasins physiques est restreint, être souvent plus cher d’acheter un jeu numérique qu’un jeu physique Et, bien sûr, pas comme ça.

Tout cela pour ne pas mentionner ce qui est important pour moi que ce soit soutenir les magasins locaux, et quelque chose qui, pour les goûts, bien sûr, je pense est irremplaçable, qui va à notre magasin habituel, jetant un œil au merchandising, vérifiant les tiroirs encore et encore, voyant les titres actuels et anciens et, à la fin, la finition nous prendre un jeu qui n’est pas du tout ce que nous avions en tête après une discussion avec les vendeurs sur les dernières versions. Des expériences qui, comme je l’ai dit, seront plus ou moins appréciées selon les personnes, mais qui pour moi ajoutent de la valeur à toute l’expérience qui entoure les jeux vidéo.

L’expérience de fouiller dans les tiroirs La recherche de l’offre définitive a été remplacée par une insipide, bien que rentable en terme de catalogue, une balade dans le livre d’échantillons Xbox Game Pass, qui dispose de plus en plus d’une bibliothèque de titres plus importante et qui avec son aspect jouer dans le cloud xCloud finira par que dans un proche avenir prévisible, nous n’aurons même pas à acheter une console. Tout cela pour un abonnement mensuel qui est bien sûr moins coûteux, ou plus supportable, que la mise à jour du matériel tous les x ans et l’achat de jeux individuels. Je ne peux m’empêcher de vivre dans une contradiction constante, comme je pense que beaucoup d’entre nous le font aujourd’hui, et je suis actuellement un grand consommateur de plates-formes de streaming vidéo et musical, alors je courrai avec enthousiasme pour adopter les derniers services de jeux vidéo. , mais parfois ça me donne à réfléchir, et je pense que tous ces services nous viennent avec leurs mensualités peintes et décorées pour s’intégrer parfaitement dans l’économie de précarité dans laquelle ils nous ont installés.

La visite du magasin a été remplacée par des balades numériques insipides

D’un autre côté, et peut-être comme un reflet de l’inégalité sociale croissante dans laquelle nous nageons, nous avons la plus grande prolifération de formats physiques de plus en plus exclusifs, et je fais référence à ceux qui sont lancés dans tirages limités, épuisés et spéculés avant d’avoir eu le temps de faire deux clics. Quel bordel. En tout cas, je ne sais pas pourquoi j’y pense autant, si y penser mieux – ou sans trop y penser – tout ce truc numérique est très pratique car, après tout, Dans notre studio de trente mètres, il n’y a pas d’espace pour le remplir de disques, de livres, de jeux vidéo ou de consoles, donc je suppose que c’est l’une de ces situations gagnant-gagnant.