Pratique: la fonction de stockage externe de la PS5 offre une solution rapide pour lancer les craintes

Le SSD interne de la PlayStation 5 ne dispose pas d’assez d’espace pour durer les joueurs inconditionnels de toute la génération – nous avons tous immédiatement reconnu que dès que ses capacités de stockage avaient été confirmées. Environ 667 Go d’espace, c’est tout ce que Sony pourrait rassembler, ce qui n’est même pas suffisant pour héberger tous les jeux de lancement du système. Mais s’il est vrai que le problème restera au moment de jouer à ces titres PS5 natifs, la mise à jour du micrologiciel d’aujourd’hui étend considérablement les capacités de stockage du système. Nous avons rapidement joué avec cette fonctionnalité, et cela s’avère être une solution assez rapide qui atténue bon nombre des craintes auxquelles nous avons été confrontés lors du lancement de la console.

Pour remettre au courant les personnes qui ne sont pas dans la boucle, voici un bref récapitulatif. Les jeux PS5 peuvent désormais être stockés sur des disques durs externes (les SSD externes prennent également en charge cette fonctionnalité), ce qui signifie que vous n’avez plus besoin de choisir entre les titres à supprimer pour télécharger quelque chose de nouveau. Vous ne pourrez pas lire les titres PS5 à partir du disque dur externe – cette fonctionnalité est uniquement destinée au stockage, contrairement aux jeux PS4 de dernière génération. Une autre mise en garde est que vous ne pouvez pas télécharger directement les titres PS5 sur le disque dur externe. Vous devez d’abord l’obtenir sur votre SSD interne et ensuite transférer l’application. Le processus est en effet un peu compliqué, mais cela en vaut la peine à la fin.

Pour tester la nouvelle fonctionnalité, nous avons transféré 221 Go de données dans les deux sens entre le SSD interne et un disque dur externe Seagate Portable 1 To. Les jeux PS5 que nous avons utilisés étaient Astro’s Playroom, Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Call of Duty: Black Ops Cold War. Tous les quatre ont été transférés au cours du même processus à chaque fois. Lors du test de la fonctionnalité du SSD interne au disque dur externe, ça a pris environ 40 minutes pour toutes les données à transférer. En allant dans la direction opposée, du disque dur externe vers le SSD interne, les le processus a pris un peu plus de temps à environ 45 minutes.

Le seul problème avec la nouvelle fonctionnalité est que vous devez vous engager dans le processus. Après avoir accepté les jeux PS5 que vous souhaitez transférer dans un sens ou dans l’autre, la console ne peut pas être utilisée pour faire autre chose. Vous devez attendre que le processus se termine complètement avant de démarrer un jeu – les seules options dont vous disposez à ce stade sont de laisser la fonctionnalité faire son travail ou d’annuler le tout. Ce n’est pas différent de la façon dont le transfert des titres PS4 est géré, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit. C’est très certainement une fonctionnalité pratique, mais c’est quelque chose que vous voudrez faire fonctionner en arrière-plan pendant que vous faites autre chose pour ne pas ronger le temps de jeu.

Mais la fonctionnalité elle-même s’avère certainement efficace. Vous n’allez probablement pas transférer de gigantesques paquets de données à chaque fois que vous l’utiliserez, donc un jeu PS5 standard de 50 Go ne devrait pas prendre plus de 10 minutes de votre temps lorsqu’il est placé sur un disque dur externe. C’est un processus beaucoup plus rapide que les heures qu’il faut pour télécharger quelque chose à partir du PS Store. Cette nouvelle solution de stockage PS5 n’est pas parfaite, mais c’est un énorme pas dans la bonne direction.

Allez-vous profiter de la nouvelle fonctionnalité de stockage externe de la PS5? Quels jeux allez-vous transférer sur un disque dur externe? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.