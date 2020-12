Poursuite intentée contre les développeurs de Cyberpunk 2077

Contre le studio de Cyberpunk 2077 une action en justice a été déposée. CD Projekt devra probablement changer en raison du mauvais état du jeu et le Tromperie des investisseurs être responsable.

Poursuite contre CD Projekt: les investisseurs ont-ils été trompés?

Le procès a été intenté par le Cabinet d’avocats à New York Rosen Law Firm a déposé en Californie. La principale raison invoquée était de tromper les investisseurs et les actionnaires sur l’état du jeu.

Comme l’a annoncé le grand cabinet d’avocats dans un communiqué de presse, « Cyberpunk 2077 » était sur PS4 et Xbox One pratiquement pas jouable en raison des nombreux bugs. Avant la sortie, les responsables de CD Projekt ont déclaré aux actionnaires que le jeu fonctionne très bien sur le système.

Maintenant, le studio de développement doit nombreux retours et une crash de partage violent s’opposer. Les actionnaires et investisseurs ont reçu le état réel du jeu non communiqué – donc la charge.

D’autres poursuites pourraient suivre

Ce n’est pas le premier procès que CD Projekt a fait face. Un cabinet d’avocats polonais enquête actuellement sur un recours collectif contre le studio.

UNE succès financier est devenu de toute façon « Cyberpunk 2077 ». Malgré le lancement problématique, le jeu était déjà capable de plus de 13 millions d’exemplaires vendre et le studio de développement les a amenés Coûts de production réintroduits. Donc, financièrement, les poursuites ne causeront probablement pas beaucoup de dommages au studio.

Les développeurs travaillent sur des correctifs pour Cyberpunk 2077

L’équipe de développement travaille sur plusieurs correctifsà l’expérience de jeu – en particulier sur PS4 et Xbox One – améliorer. Le seul est apparu hier 16 GB Taille Correctif 1.06, le plusieurs Bugs et problèmes éliminer.

