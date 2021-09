Pourquoi Zendaya saute-t-elle le gala du Met cette année ?

Qu’elle assiste à une première de film ou à une cérémonie de remise de prix, Zendaya adore faire tourner les têtes sur le tapis rouge. L’acteur de 25 ans est déjà une icône de la mode qui laisse ses fans deviner ce qu’elle va essayer ensuite.

Alors que Zendaya apporte généralement ses meilleurs ensembles sur n’importe quel tapis rouge, son sens de la mode brille lorsqu’elle se rend au Met Gala. Cependant, le Malcolm & Marie La star a récemment déclaré qu’elle n’irait pas à l’événement très attendu.

Zendaya | Dimitrios Kambouris/Getty Images

Zendaya manquera le Met Gala 2021 à cause de « Euphoria »

De nombreux fans de Zendaya l’ont vue pour la première fois dans l’émission Disney Channel, Secoue le. Une fois l’émission terminée en 2013, elle est restée avec le réseau tout au long de son enfance. Tout au long des années 2010, Zendaya a joué dans plusieurs films avant de lancer une émission de télévision, KC infiltré, qui a duré trois saisons.

En 2019, l’acteur a quitté Disney pour travailler sur HBO Max Euphorie comme Rue Bennett. Après sa première saison, l’émission a interrompu le tournage en raison d’un coronavirus (COVID-19). Alors que la série se prépare pour la saison 2, Zendaya lui a dit Dune co-star Timothee Chalamet qu’elle travaillera lors du Met Gala 2021.

« Je serai sur Euphorie,», a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec Extra. « Mes fans sont très en colère contre moi. Je ne pourrai malheureusement pas y assister car je travaillerai pour Euphorie.

Même les célébrités louent les looks du Met Gala de Zendaya

Les fans de Zendaya ne seront pas les seuls déçus par son absence au Met Gala 2021. Au cours de leur interview, Chalamet a déclaré que lui et sa co-star parlaient souvent du « look de Zendaya Met ». De plus, le Homme araignée La star reçoit une place sur la liste des « Meilleures tenues » à chaque fois qu’elle assiste à la plus grande soirée de la mode.

En 2017, Zendaya a bercé un look qui a attiré l’attention d’un artiste qu’elle adore. Pour le gala du Met 2017, elle portait un look Dolce & Gabbana qui comprenait une longue robe à fleurs. De plus, Zendaya avait des cheveux volumineux et un maquillage audacieux. Tout au long de la nuit, Rihanna a posté le look de l’acteur sur Instagram avec la légende « déesse brune ». Selon Elle Magazine, Zendaya a répondu au message de RiRi puis a célébré l’échange sur son compte Snapchat.

« Alors… Rihanna vient de me poster », a-t-elle écrit. « Je répète. Ceci n’est PAS UN EXERCICE. C’EST RÉEL », a-t-elle crié. « Les gars, je suis en train de le traverser en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Je n’aurais jamais pensé qu’un article puisse signifier autant pour moi de toute ma vie. Ce post seul, ma peau s’éclaircit. Salope ! Je viens de recevoir un chèque. Tout va bien. »

Elle a dit que le Met Gala 2019 « m’a presque fait sortir »

Bien qu’elle soit contrariée d’avoir raté le Met Gala de cette année, Zendaya ne veut pas revivre son look de 2019. L’ancienne star de Disney s’est présentée en tant que Cendrillon pour le thème « Camp » du Gala lors de l’événement. Avec Roach comme « fée marraine », Zendaya a brillé alors que les lumières de la robe illuminaient le tapis rouge.

NEW YORK, NY – 6 MAI : Law Roach et Zendaya | Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

« Celui-là m’a presque fait sortir », a déclaré Zendaya Supplémentaire. « Laisse moi te dire. »

Le Met Gala aura lieu le 13 septembre 2021. Teen Vogue diffusera l’événement sur son site Web.