Pourquoi WandaVision ne fonctionnerait pas comme un film selon le créateur Jac Schaeffer

WandaVision signale un grand changement dans la façon dont le MCU fonctionne. Non seulement le projet est une série en streaming plutôt qu’un film, mais la série a été visiblement légère sur la lutte contre le crime ou les séquences d’action sophistiquées jusqu’à présent. Mais selon l’écrivain en chef et producteur Jac Schaeffer, il y avait un précédent pour WandaVision dans le MCU par Thor: Ragnarok, en termes d’utilisation de couleurs vives et d’humour imaginatif pour montrer de nouvelles facettes à une histoire de super-héros.

« [Ragnarok] c’était vraiment le film, pour moi, qui m’a brisé la tête. Je pensais que c’était tellement audacieux et excitant. Briser le moule, prendre toutes les couleurs et les jeter. Nous avons été très flattés que les gens pensent [WandaVision is] si original et si unique, et dans mon esprit, je me dis: ‘Eh bien, il y avait Ragnarok et c’était assez fou.’ «

Au fur et à mesure que vous approfondissez WandaVision, il devient clair que la série est une étude du personnage de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, et du traumatisme qu’elle a subi depuis ses débuts dans le MCU en Avengers: l’ère d’Ultron. Selon Schaeffer, l’objectif de donner à Wanda son propre projet solo et d’en faire une série télévisée était de donner au public un aperçu plus intime de sa tourmente intérieure.

« Nous avons vu [Wanda’s] grande puissance – l’inclinaison de la tête qui fait peur à tout le monde et est tellement incroyable. Nous n’avons pas vraiment vu sa joie. Nous n’avons jamais eu l’occasion de la voir être drôle et de la voir être dans des circonstances banales … Nous étions très opposés à faire une parodie. Je ne peux pas imaginer cela comme un film parce que nous avons vraiment besoin de l’esthétique de la télévision pour le casser. Vous devez vous sentir enfermé, ressentir le plus petit rapport hauteur / largeur, ressentir les différentes qualités de film, les styles d’éclairage, tout cela. «

Alors que la série a commencé avec Wanda vivant une vie de bonheur en banlieue avec son petit ami Vision dans une fausse réalité qu’elle a créée, il devient de plus en plus clair que quelque chose de profondément sinistre se passe. Les téléspectateurs ne savent toujours pas si Wanda est la victime ou le méchant de toute la pièce, et le véritable destin de Vision est toujours autant un point d’interrogation qu’il l’était au début de la série.

Puisque nous savons que les événements de WandaVision mettra directement en place le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie, il est clair que la série mène à une fin sombre. Reste à voir à quel point cette fin sera sombre. Mais il est peu probable que les choses se terminent bien pour Wanda ou Vision, l’un des couples romantiques les plus improbables de la fiction, qui semblent condamnés à toujours aspirer au bonheur mais ne jamais trouver un bonheur durable.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +. IndieWire nous a apporté cette nouvelle en premier.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming