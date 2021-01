Pourquoi WandaVision devait être une émission de télévision et non le prochain film MCU

WandaVision est enfin sorti, et l’émission Disney + suscite des éloges pour son style de narration hors du commun au sein du plus grand MCU. La série, publiée en tranches d’une demi-heure, imite l’apparence et la convivialité des sitcoms classiques à travers les âges, alors même que les téléspectateurs ont des allusions à une histoire plus grande et sinistre qui se déroule dans les coulisses. Dans une récente interview, le showrunner du MCU Kevin Feige a révélé deux raisons majeures pour lesquelles WandaVision a été conçu comme une série télévisée plutôt qu’un film, l’un étant le profond amour de Feige pour le format sitcom.

«Wanda et Vision sont d’excellents personnages issus des bandes dessinées dont nous n’avions fait qu’effleurer la surface des films, joués par des acteurs si spectaculaires, et nous n’avions effleuré que la surface de ce qu’ils pouvaient faire. Mettre ces acteurs en lumière jouer ces personnages était la principale raison de vouloir faire WandaVision. La façon dont nous l’avons fait est, en grande partie, parce que j’ai passé énormément de temps en tant qu’enfant à regarder la télévision et à regarder des répétitions syndiquées de beaucoup de sitcoms. Et quand Nick à Nite est arrivé, je suis assez vieux pour me souvenir quand Nick at Nite était une chose nouvelle et unique … J’ai regardé beaucoup de ça et je suis vraiment devenu psychologiquement attaché à beaucoup de ces prétendus personnages de télévision. «

Selon Kevin Feige, une autre source d’inspiration majeure pour WandaVision était la série Marvel Comics Les visions, qui a vu le super-héros Android titulaire créer une tentative de vivre une vie normale en obtenant un emploi à la Maison Blanche, en construisant trois robots pour être ses compagnons en tant que sa femme, son fils et sa fille, et en déménageant dans la banlieue. Mais autant que Vision et sa «famille» aspirent à une vie normale, on leur rappelle constamment qu’ils ne seront jamais vraiment comme leurs voisins. Pour Feige, l’histoire de la lutte pour la normalité présentée dans Les visions l’a incité à adapter le scénario en tant que premier spin-off télévisé du MCU à Disney +.

« [The Visions] C’est ce qui m’a amené à dire: « Regardons ensemble ces deux choses » et à faire ce qui est maintenant notre première série Disney + d’une manière que cela ne pourrait pas être simplement un film. Ce n’est pas seulement un long film sur Disney +. Nous allons faire des émissions qui sont comme ça, mais pour ce qui est maintenant notre premier, c’était génial de faire quelque chose qui ne pouvait être fait que pour la télévision. «

Les premiers épisodes de WandaVision publiés jusqu’à présent sont restés fidèles au format des sitcoms comiques. Mais il est clair que l’histoire va bientôt prendre une tournure sombre, alors que les frontières entre réalité et illusion deviennent de plus en plus floues. Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision comprend une distribution principale d’Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany dans Vision, Randall Park dans l’Agent Jimmy Woo, Kat Dennings dans Darcy Lewis, Teyonah Parris dans Monica Rambeau et Kathryn Hahn dans Agnes. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming