Pourquoi vous contenter de l’ordinateur portable si vous pouvez être plus productif en travaillant également avec votre mobile et votre tablette

La façon de travailler a beaucoup évolué ces derniers mois. Confinements et mesures de distanciation sociale ont accéléré la transformation du lieu de travail et l’ont même sorti du bureau. Ce n’est pas une nouveauté en soi, mais un processus qui a commencé il y a des années, avec l’émergence du phénomène de la transformation numérique des entreprises et du travail.

En ces processus de transformation numérique Différentes variables interviennent: le cloud, les outils de productivité, la relation avec les clients, la gestion des relations de travail dans l’entreprise ou les appareils avec lesquels les travailleurs exercent leur activité de travail.

Le cloud est la plateforme; l’appareil, les moyens d’accès

Ces dernières années, différentes tendances se sont consolidées, comme l’adoption de plateformes cloud au détriment de l’utilisation de programmes et d’applications installés localement sur nos ordinateurs. OU migration du PC fixe traditionnel du lieu de travail vers un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone comme outils de productivité.

Le PC a été adopté comme une équipe de travail dans laquelle les outils de productivité ont été installés, périphériques comme moyen d’accéder à ces outils de productivité transformés en services cloud publics ou privés. Les entreprises équipent de plus en plus leurs employés d’ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones, même dans les environnements de travail traditionnels.

Lorsqu’il devenait nécessaire d’adopter des mesures de distanciation sociale et de déplacer le poste hors du bureau, dans de nombreux cas, il était seulement nécessaire, d’un point de vue technologique, modifier la connexion réseau de votre bureau local en votre connexion réseau domestique et configurer les paramètres des outils d’accès à distance, tels que les VPN ou les connexions de bureau à distance. C’est plus complexe qu’un simple changement de connectivité, bien sûr, mais sur le plan technologique, beaucoup avait déjà été fait.

Des écouteurs sans fil pour accompagner votre mobilité

Appareils: d’une seule équipe au travail d’équipe

Si dans le passé nous étions ancrés sur un seul ordinateur pour travailler, maintenant nous pouvons le faire d’une manière beaucoup plus flexible et disloquée, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement. Ce «déplacement» donne des aspects légèreté, taille, puissance et ergonomie que l’utilisateur doit rechercher et les fabricants doivent faire attention lors de la conception de leurs propositions technologiques.

En outre, il est important que les appareils puissent «se parler». Il est vrai qu’une grande partie du travail se fait aujourd’hui sur des plateformes cloud, mais à partir des appareils, nous avons la possibilité de créer des contenus tels que des photos, des vidéos ou des enregistrements vocaux. Ou recevez des fichiers et des documents à partir d’unités de stockage ou d’autres utilisateurs qui les partagent depuis leurs appareils via des réseaux personnels, par exemple Bluetooth.

Nous ne pouvons pas non plus ignorer que, autant que le cloud progresse, nous dépendons toujours de la puissance de traitement locale pour des tâches telles que le montage vidéo, la création multimédia et d’autres tâches particulièrement exigeantes.

Huawei est un bon exemple de travail à la recherche d’une plateforme de productivité cohérente et fonctionnelle. En fait, il a créé un écosystème pour améliorer la productivité, qui tourne autour des axes mentionnés précédemment, avec des appareils légers, compacts, puissants, ergonomiques et connectés qui facilitent la continuité transparente de l’activité professionnelle via ordinateur portable, tablette et smartphone.

Ordinateur portable et tablette et mobile

Traditionnellement, ces trois appareils ont été répertoriés de manière disjonctive: ordinateur portable et mobile ou tablette et mobile. Le smartphone est l’élément commun essentiel à cette époque, mais l’ordinateur portable et la tablette sont souvent considérés comme des éléments mutuellement exclusifs.

Il y a des fabricants qui ont essayé de rapprocher les tablettes de l’ordinateur portable, augmentant ainsi sa taille et son poids. Et les fabricants qui ont essayé de rapprocher l’ordinateur portable de la tablette, avec les équipes deux en un, éliminant le poids et la taille.

Les deux approches se sont avérées problématiques dans de nombreux cas– En rapprochant trop les ordinateurs portables des tablettes, vous devez sacrifier la taille de l’écran et les performances du processeur. Il n’y a pas de miracle ici, et si vous réduisez l’épaisseur et le poids, il est nécessaire d’utiliser des processeurs limités en puissance de calcul. Si vous approchez la tablette trop près des ordinateurs portables, vous en éliminez les vertus, comme la petite taille et la légèreté.

Huawei, cependant, parie sur la conception de chaque appareil en fonction de ses éléments les plus représentatifs et de ses poinçons, incorporant des ingrédients qui renforcent l’interopérabilité entre eux, tant au niveau matériel que logiciel. Deux exemples: premièrement, la compatibilité du chargeur d’ordinateurs portables comme le MateBook X Pro avec la tablette MatePad Pro et le Huawei P40 Pro; deuxièmement, la technologie Huawei Share, qui facilite l’interopérabilité des appareils partage depuis l’écran optimal à tout moment, ou fichiers et documents, sans plus que rapprocher un appareil d’un autre.

Huawei MateBooK X Pro, un ordinateur portable vraiment portable

Quand il s’agit de concevoir le MateBook X Pro, Huawei a identifié les éléments différenciants qui font d’un ordinateur portable un outil de productivité différencié de la tablette. Légèreté, performance et écran sont les éléments qui se réunissent dans cet équipement qui s’articule autour d’un écran tactile LPTS 13,9 » d’excellente qualité, sans presque aucune bordure, avec une résolution 3K et un corps en alliage d’aluminium ultra FullView avec 1 , 46 cm d’épaisseur et un poids de 1,33 Kg.

Le clavier est de taille normale avec un pavé tactile de taille généreuse et, Côté performances, nous avons un processeur Core i7 de 10e génération, 16 Go de RAM et 1 To de SSD NVMe. Le résultat est un appareil aux performances clairement différenciées de celles d’une tablette, avec un écran extraordinaire, un clavier ergonomique sans compromis et des extras comme les microphones quadruples, qui maximisent les expériences telles que celles des conférences et des appels vidéo.

Le chargeur rapide est extrêmement compact et est compatible avec le MatePad Pro et les terminaux tels que le Huawei P40 Pro, donc nous n’aurons qu’à transporter un chargeur pour tous nos appareils, qui sont également compatibles avec la charge ultra rapide. Et l’autonomie est tout aussi prudente, avec une batterie 56 Whr très bien dimensionnée, qui permet un travail intensif jusqu’à 15 heures.

Un dernier détail qui explique le soin avec lequel il a été conçu est le capteur d’empreintes digitales Huawei One Touch, qui permet à la fois d’allumer l’ordinateur portable et de la session initiale en quelques secondes, ainsi que d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire à tous les fichiers et documents que nous conservons.

De Huawei, Manuel Carlos Teba, responsable marketing produit et formation, résume ses caractéristiques: Le Matebook X Pro 2020 est, sans aucun doute, l’un des ordinateurs portables avant-gardistes sur un marché où il semblait qu’il était très difficile d’innover. Son excellent écran tactile FullView 13,9 po avec résolution 3K sans images occupant 91% du corps du portable est l’aboutissement d’un spectaculaire design en aluminium sablé et taillé au diamant qui le rend difficile à oublier. Une conception aussi révolutionnaire nous a permis de créer un ordinateur ultra-mobile vraiment puissant car, bien qu’il n’atteigne pas 1,33 kg, il comprend un processeur puissant à l’intérieur. Intel i7 de 10e génération accompagné d’un fabuleux graphisme NVIDIA idéal pour libérer tout votre potentiel créatif. Et si vous faites partie de ceux qui aiment aller léger, vous avez de la chance, vous avez une batterie de 56Wh capable de vous offrir jusqu’à 15h de travail intensif. De plus, son incroyable appareil photo rétractable, caché sous une clé, et son bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales ultra-rapide garantissent intimité et confort. Et comme il n’y a rien de plus confortable que d’avoir tout votre contenu sur le même écran, HUAWEI Share amène l’écran de votre smartphone à celui de votre PC, vous permettant même d’interagir avec ses applications et de faire glisser des fichiers d’un ordinateur à un autre. Parce que créer un écosystème facilite la vie de l’utilisateur ».

MatePad Pro, une tablette à vocation portable

Dans le cas du MatePad Pro, Huawei ne fait aucun compromis sur la taille et le poids, qui sont typiques d’une tablette de 10,8 » de diagonale avec des lunettes très fines (elle a l’un des le rapport écran / corps le plus élevé au monde), une épaisseur d’un peu plus de 7 mm et un poids inférieur à 500 grammes.

En tant qu’accessoires disponibles séparément, il dispose d’un stylo spécifique pour les interactions de précision, le Huawei M-crayon, Y un clavier qui ajoute du confort lors de la multiplication de l’expérience d’utilisation de la tablette. Les deux accessoires sont magnétiques et sont chargés par l’appareil lui-même, qui a une charge sans fil bidirectionnelle.

Côté logiciel, via la couche de personnalisation EMUI 10, Ajout du mode bureau à l’interface MatePad Pro, transformant l’expérience utilisateur tactile en un expérience multi-fenêtres proche de celle d’un ordinateur. De plus, il est possible de passer d’une expérience à une autre de manière immédiate et à notre guise.

Nous disons que c’est une expérience proche car l’ordinateur portable reste l’expérience de productivité multi-fenêtres optimale sur un système d’exploitation tel que Windows 10, mais c’est un mode d’utilisation très pratique dans les occasions où l’ordinateur portable ne convient pas, comme dans un avion ou dans des endroits où nous avons besoin de l’agilité de «sortir» une tablette, tandis que l’expérience d’utiliser un clavier complet . Les performances du MatePad Pro reposent sur le SoC Kirin 990 hautes performances, accompagné d’un écran de résolution cinématique 2K QHD, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un système de son stéréo 3D Histen 6.0.

Le mobile, le couteau suisse de la productivité

Le mobile, que nous utilisions l’ordinateur portable ou la tablette, est toujours avec nous. Pour l’intégrer dans des scénarios de productivité, Huawei propose la technologie Huawei Share, qui permet d’amener l’écran du mobile et son contenu sur la tablette ou l’ordinateur portable de manière pratiquement automatique, sans plus que rapprocher le smartphone de ces équipes. Les terminaux comme le Huawei P40 Pro sont d’excellents outils de productivité grâce à des éléments tels que leurs caméras, leurs performances ou les communications 5G intégrées. Il est également immédiat de transformer notre smartphone en point d’accès 5G pour l’ordinateur portable ou la tablette.

Si nous avons reçu un e-mail, un message WhatsApp ou Telegram, ou si nous avons pris des photos que nous souhaitons inclure dans un document ou une présentation, Avec Huawei Share, il est immédiatement disponible pour l’application que nous utilisons lesdits documents, photos ou fichiers disponible sur le smartphone.

Le transfert de documents ou de photos et de vidéos d’un mobile vers un ordinateur portable pour une édition avancée est immédiat avec OneHop, ou nous pouvons choisir de continuer à travailler avec le mobile à tout moment mais en utilisant un écran plus grand tel que l’ordinateur portable ou la tablette grâce à Huawei Share.

Passer d’un appareil à un autre est une expérience fluide et immédiate. Et travailler avec l’ordinateur portable et le smartphone, ou la tablette et le smartphone, est également une expérience parfaitement conçue par Huawei dans le cadre de sa vocation d’écosystème où tous les produits «parlent» avec les autres.

L’écosystème au service de la productivité

Cette philosophie de travailler ensemble se traduit par un gain de temps significatif et une productivité accrue. La facilité avec laquelle nous passons du mobile à la tablette ou l’ordinateur portable, ou avec laquelle nous connectons des appareils avec d’autres pour travailler ensemble, nous permet de utiliser le meilleur appareil possible dans chaque situation sans perdre de temps à transférer des données ou à connecter des câbles pour le faire.

En outre, est une philosophie qui donne du sens à tous les appareils, à la fois l’ordinateur portable, la tablette et le téléphone mobile, chacun avec un rôle optimal spécifique à chaque instant. Un seul chargeur, connectivité et synchronisation sans câbles et pratiquement automatiquement, une expérience dans laquelle vous n’avez pas besoin d’allumer et d’éteindre, mais d’utiliser les appareils lorsque cela est nécessaire, avec des transitions propres et fluides entre eux.

