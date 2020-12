Pourquoi «  The Mandalorian  » est la meilleure franchise de divertissement

The Mandalorian a revigoré le Guerres des étoiles univers d’une manière majeure. Cela a insufflé une nouvelle vie à une franchise déjà populaire. Mais où se situe-t-il par rapport à d’autres franchises plus populaires qui produisent actuellement des films, des émissions de télévision et des séries en streaming? Selon une analyse actuelle menée dans le cadre d’une étude de recherche, The Mandalorian pourrait être tout en haut.

L’enquête classant les meilleures franchises de divertissement

Dans un paysage médiatique où la franchise à gros budget est désormais reine, il semble que tous les grands studios de cinéma cherchent soit à créer de nouvelles franchises, soit, selon toute vraisemblance, à s’en tenir à des franchises établies. C’est la raison pour laquelle Disney a acheté Marvel et Guerres des étoiles. Récemment, une étude scientifique a été réalisée pour déterminer la meilleure franchise.

Selon Variety, la société de stratégie NRG a commencé à mener une enquête en janvier 2019. Ils ont interrogé 350 000 personnes sur 700 franchises pour tenter de découvrir lesquelles d’entre elles étaient considérées comme «les plus audacieuses, les plus inspirantes et les plus stimulantes».

NRG a utilisé les résultats pour déterminer quelles franchises avaient les effets les plus durables sur leur public. Ils voulaient identifier ceux qui s’adaptaient aux besoins de leurs fans.

Jon Penn, le PDG de NRG avait ceci à dire à propos des résultats de l’enquête:

«Les consommateurs sont prêts à ce que les franchises de divertissement se penchent sur d’importantes conversations culturelles et créent une nouvelle réalité – une réalité dans laquelle l’optimisme, la diversité et la curiosité nous unissent plutôt que nous divisent.»

Les résultats de l’enquête étaient loin d’être surprenants, car bon nombre des grandes franchises actuelles étaient représentées. Les résultats révélaient ce que les consommateurs apprécient le plus actuellement.

Les autres franchises qui ont fait la coupe

Certains résultats intéressants ont été inclus dans le cadre de cette enquête. Les Vengeurs a pris la deuxième place, mais ce qui était plus impressionnant, c’était à quel point l’équipe était bien représentée en dehors de cela.

L’univers cinématographique Marvel représentait huit places sur la liste, avec des franchises Marvel supplémentaires telles que Spider-Man: dans le Spiderverse et Dead Pool faisant également une apparition.

Deux propriétés de non-bande dessinée se classent parmi les cinq premières, avec Choses étranges entrant au numéro deux et John Wick au numéro trois.

Netflix avait deux places dans le top 10: Le sorceleur au numéro six et Ozark au numéro sept. Dans un peu bouleversé, les propriétés classiques de Disney n’étaient pas bien représentées. roi Lion était le seul à faire partie du top 20, à 19 ans. Pendant ce temps, Pixar a fait deux apparitions: Histoire de jouet et coco.

Le cinéma et la télévision n’étaient pas les seuls représentants sur la liste, comme la pièce à succès de Broadway Hamilton est apparu à 20 ans. Alors qu’il a été transformé en un film pour Disney +, il s’est d’abord fait connaître sur scène.

Dans l’ensemble, les franchises appartenant uniquement à Disney représentaient 12 places, représentant plus de 50% de la liste. Bien que cette liste contienne de puissantes franchises, une seule régnait en maître.

Pourquoi ‘The Mandalorian’ est la meilleure franchise de divertissement

Le Disney + Guerres des étoiles séries The Mandalorian a maintenu la première place en tant que franchise supérieure. Alors pourquoi at-il trouvé son chemin vers le sommet?

Il puise dans l’une des franchises les plus populaires de tous les temps: Guerres des étoiles. De plus, bien qu’il rende hommage aux films qui l’ont rendu possible, il leur donne également une nouvelle tournure. Il présente aux fans de nouveaux personnages dans des environnements familiers.

Guerres des étoiles les fans sont affamés de nouveau contenu. En l’absence de nouveaux films à l’horizon, c’est ainsi que les fans obtiennent leur solution. En bref, The Mandalorian a un sérieux maintien en tant que franchise de premier plan et le restera probablement pendant des années.