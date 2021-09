Pourquoi Shang-Chi est-il le meilleur super-héros Marvel ?

Il ne reste que quelques jours avant Shang-chi atteint les salles de tous les cinémas, pour ensuite avoir son lancement officiel en Disney+. Ce nouveau film de Les studios Marvel C’est l’une des grandes premières que la société de divertissement a préparées pour cette année. Après le succès de Veuve noire et de la série WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…? il est installé comme l’une des propositions extraordinaires qui seront portées au grand écran.







Battant la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui est prévu pour décembre de cette année, Marvel cherche à conquérir avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Un pari assez risqué, d’autant plus que le personnage principal est l’un des moins connus à ce jour. Cependant, nous vous dirons ici trois raisons pour lesquelles Shang-Chi pourrait devenir le meilleur super-héros MCU.

+3 caractéristiques pour lesquelles Shang-Chi peut être le meilleur super-héros

3. Leur culture et leur philosophie de vie

Le personnage principal de ce film a été élevé pour être le grand héritier de Le Mandarin. Cependant, il est loin de considérer cette position comme une réalité dans sa vie. Shang-chi rompt avec ce qu’on attend de lui et se concentre sur le fait d’être un citadin normal. Cependant, vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre de côté votre culture et philosophie de la Chine cette partie de sa famille lui a inculqué. Il travaille avec votre énergie, se concentre sur l’équilibre avec l’univers et renforce votre force intérieure en lien avec ce qui vous entoure.

Shang-Chi est le grand pari de Marvel Studios pour septembre (IMDb).



2. Sa force et ses réflexes inégalés

Dans tous les films et séries qui font partie du MCU, il a été débattu plus d'une fois quel est le super-héros avec le plus de force et de puissance. On ne sait toujours pas comment Shang-Chi va évoluer devant les autres Vengeurs par exemple, mais si nous pouvons savoir que votre compétence en arts martiaux c'est digne d'admiration. Dans les bandes dessinées originales, il a même formé des personnages comme Spider-Man, Captain America et Wolverine. Sa capacité à supporter la douleur est probablement supérieure à celle de n'importe quel personnage de cet univers cinématographique.







1. Shang-Chi parvient à expliquer l’intégralité du MCU

Si nous regardons les films Marvel Studios selon leur ordre de sortie, nous pouvons trouver une première mention de la Légende des Dix Anneaux depuis le début. Est-ce dans Hombre de Hierro, sorti en 2008, a été nommé pour la première fois à cette organisation mafieuse qui continue d’être reprise dans les deux autres films de Tony Stark. Avec l’histoire de Shang-Chi, nous comprendrons qui est vraiment le mandarin et comment fonctionne ce groupe.