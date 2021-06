Pourquoi Serena Williams ne joue-t-elle pas aux Jeux olympiques de Tokyo ? 4 théories sur l’annonce surprise

Le 27 juin, lors de la conférence de presse d’avant Wimbledon, la championne de tennis et quadruple médaillée d’or olympique Serena Williams a fait l’annonce surprise qu’elle ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Williams n’a pas précisé pourquoi elle ne participerait pas aux prochains Jeux olympiques.

« Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j’ai pris ma décision olympique », a déclaré Williams. « Je n’ai pas envie d’y aller aujourd’hui, mais peut-être un autre jour. »

Les fans espèrent que Williams partagera bientôt plus sur ces raisons, mais en attendant, les internautes ont proposé leurs propres théories.

Voici quatre théories assez raisonnables sur les raisons pour lesquelles Serena Williams n’ira pas aux Jeux olympiques de Tokyo.

1. Elle ne pourrait pas amener sa fille de 3 ans.

En 2017, Williams a eu son premier enfant Alexis Olympia Ohanian Jr. (« Olympia » comme deuxième prénom est un peu parfait pour un enfant de Williams, je ne vais pas mentir.)

Les Jeux olympiques de Tokyo ont actuellement une interdiction internationale des spectateurs, ce qui rend la vie des athlètes en compétition un peu plus difficile s’ils ont de la famille qu’ils aimeraient amener avec eux.

Alors que le comité d’organisation de Tokyo 2020 a déclaré qu’il ferait des exceptions au cas par cas, un porte-parole du comité a déclaré : « Suite aux discussions avec le CIO, il a été essentiellement décidé de renoncer à autoriser les membres de la famille des athlètes et d’autres compagnons pour les accompagner aux Jeux. »

Interrogé sur l’interdiction lors d’une interview avec Sky Sports, Williams a déclaré: « C’est une très bonne question. Je n’ai pas passé 24 heures sans elle, donc ce genre de réponse à la question elle-même. Nous sommes les meilleurs amis.

Cela pourrait donc certainement être une raison possible de son absence.

2. Il y a toujours une pandémie.

Malgré le fait qu’une grande partie du monde commence à s’ouvrir à nouveau, COVID-19 est toujours une préoccupation pour beaucoup.

La pandémie a évidemment mis notre monde entier hors service pendant plus d’un an, et certains pays rouvrent plus lentement.

Le Japon craint que l’organisation des Jeux olympiques n’entraîne une augmentation du nombre de cas.

Selon ., 10,3 % du Japon est entièrement vacciné contre le Covid, contre 46,6 % aux États-Unis.

Des athlètes comme Rafael Nadal et Dominic Thiem ont déclaré qu’ils avaient décidé de sauter les Jeux olympiques pour des raisons personnelles, bien que Covid soit un candidat présumé dans leur réflexion.

Cela pourrait être une autre raison compréhensible de sauter la compétition puisque nous semblons juste être sortis du bois.

3. Williams peut donner la priorité aux tournois du Grand Chelem.

Williams s’est toujours concentrée intensément sur la victoire en Grand Chelem, avec maintenant 23 simples à son actif.

Dans le monde du tennis, le Grand Chelem, « lorsqu’un joueur de tennis compétitif remporte les quatre grands tournois de tennis », est considéré comme l’accomplissement le plus prestigieux possible.

Les Jeux olympiques ont lieu tous les quatre ans, tandis que les chelems peuvent être remportés chaque année.

Et Williams n’est qu’à un Grand Chelem de battre le record du monde de 24 titres en simple du Grand Chelem, actuellement détenu par Margaret Court.

4. Certains pensent que Williams peut craindre d’avoir déjà atteint son apogée.

Williams a 39 ans, ce qui la place bien au-dessus de l’âge moyen de la retraite pour le sport, qui est de 27 ans, malgré son talent évident.

Malheureusement, le sport valorise les jeunes joueurs, et une fois que vous avez dépassé un certain point, même si cela peut signifier que vous êtes encore jeune dans tous les autres domaines, vous êtes effectivement obligé de prendre votre retraite.

Avec quatre médailles d’or, 23 titres en simple du Grand Chelem, trois Internationaux de France, six Internationaux des États-Unis et encore plus de récompenses et de distinctions à son actif – Williams n’a plus rien à prouver.

Elle a en quelque sorte tout fait…

Williams est descendue au huitième rang mondial, ce qui est évidemment toujours impressionnant, mais peut-être une indication qu’elle a maintenant dépassé son apogée.

Sans oublier qu’elle a déjà gagné 94 millions de dollars tout au long de sa carrière. A-t-elle vraiment besoin de plus ?

Kat Mackay est une écrivaine qui couvre le divertissement et les bonnes nouvelles. Suivez-la sur Instagram pour en savoir plus.