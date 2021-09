Pourquoi se souvenir de ceux qui sont morts le 11 septembre est un hommage au triomphe sur la tragédie | Poppy et Geoff Spencer, MS, CPC

Tout le monde au-dessus de 19 ans se souvient probablement exactement où ils étaient il y a 18 ans ce jour-là – le 11 septembre 2001.

Les êtres humains ont cette horloge éternelle, un marqueur, qui intègre des souvenirs très clairs à la fois des événements historiques les plus heureux dont nous sommes témoins… ainsi que des plus dévastateurs.

Le frère de mon mari Geoff, George, que toute sa famille et ses amis appelaient « Twig », travaillait dans la tour sud du World Trade Center.

Lorsque la tour nord a été touchée en premier, Twig et ses collègues ont été invités à rester sur place.

Lorsque le deuxième avion a atterri directement dans la tour sud du World Trade Center, Twig et ses deux collègues ont commencé la descente vers le sol depuis le 84e étage. L’avion est arrivé juste en dessous d’eux – entre les étages 78-82.

Twig se tourna vers ses deux copains et dit, « Je te retrouve là-bas. Je veux juste m’assurer que le reste de l’équipe est sorti. »

C’est la dernière fois que les deux amis ont vu Twig, comme l’a raconté la famille lors du service commémoratif.

Le lendemain, le 12 septembre, alors que le fils de Geoff attrapait son sac à dos pour quitter la voiture, Geoff lui murmura : « Vous avez vu le pire de ce que l’humanité peut faire. le meilleur de ce que l’humanité fera. »

Alors qu’il regardait son fils entrer à l’école, Geoff a regardé le pare-brise vers le ciel et a murmuré: « Twig, ce n’est pas ainsi que l’histoire de ta vie va se terminer. »

Le frère de l’auteur, Twig

Au cours des 17 dernières années, Geoff s’est donné pour mission de tenir cette promesse d’honorer l’héritage de son frère.

Au début, il l’a fait à travers de nombreuses apparitions à la radio et dans les journaux, des magazines de voile et des présentations dans des églises et des écoles.

Son message était toujours le même : saisir les occasions de se retrouver, de partager des aventures. Planifiez-les aujourd’hui et supprimez « un jour » de votre vocabulaire. Triompher de la tragédie.

Un peu plus d’un an auparavant, au printemps 2000, Twig avait appelé son frère, Geoff, qui habitait 6 États plus loin, pour lui demander s’il voulait naviguer avec lui l’été prochain aux championnats nord-américains organisés à Greenwich, Connecticut.

« Je n’ai même pas cligné des yeux avant de dire ‘Bien sûr' », dit Geoff. « La logistique, les coûts, le temps d’arrêt de travail sont dérisoires par rapport à une aventure de voile avec mon frère. »

Leur père, qui avait fait chacun d’eux fils d’un fils de matelot, se joignit à eux.

C’était la dernière fois que le trio participait ensemble.

En 2003, trois ans après avoir perdu son frère dans les attentats du 11 septembre et après six mois de travail épuisant, Geoff a terminé de réparer et de reconstruire le voilier familial que son frère avait commencé.

Et puis, lui et son père ont de nouveau participé aux championnats nord-américains.

Les larmes aux yeux, ils étaient à l’avant en tête d’une des jambes de spi lors de la dernière course. Geoff a chuchoté à son père : « Twig est avec nous maintenant, papa.

La partie la plus émouvante et la plus convaincante de l’histoire pour nous était l’excitation collective qui provenait de tant de personnes qui avaient soutenu la famille, qui avaient vu le bateau en désordre et le voyaient maintenant comme une étoile brillante dans l’eau.

Même les marins les plus compétitifs voulaient que Geoff et son père gagnent. Ce fut une victoire partagée.

« Je me sentais à nouveau comme un enfant », a déclaré Geoff. « Que j’avais remonté le temps et que toute la tragédie et les ténèbres avaient disparu. Un moment où je pouvais me murmurer : ‘Nous vivons toujours la vie. Nous ne permettons pas à la tristesse de l’emporter.' »

Il y a d’autres choses que nous faisons pour honorer Twig.

Avant de travailler au World Trade Center, Twig avait travaillé dans le secteur financier à Londres. Les vendredis décontractés, les employés n’avaient pas à porter une chemise oxford blanche fortement amidonnée.

Twig a rompu avec la tradition et a porté une chemise rose juste pour égayer les banquiers britanniques conservateurs. Nous portons maintenant des chemises roses tous les vendredis (parfois trois chacune en une journée – entraînement, polo décontracté et robe) pour honorer la tradition de Twig.

Nous avons même adopté un hashtag à partager sur nos réseaux sociaux — #psf.

Comme la tradition et l’héritage vont de pair, nous rendons également hommage à Twig chaque année le 11 septembre ou aux alentours de cette date, par la conférence annuelle Spencer que la famille et les amis avaient créée en 2002 au lycée des frères dans l’Ohio. La conférence annuelle présente des conférenciers du monde entier qui parlent de la diversité, des relations internationales et de la compréhension culturelle.

La conférence est un moment pour tous de faire une pause, de regarder à l’intérieur, de réfléchir aux opportunités de connexion humaine et de concilier toutes les différences.

En 2002, juste avant la première conférence annuelle, la mère de Geoff a déclaré qu’elle souhaitait que quelque chose de bon puisse découler de tout cela.

Alors que Geoff parlait à des centaines de personnes sur le podium lors de cette première conférence en 2002, il a répondu aux paroles de sa mère :

« Eh bien, maman. Quelque chose de bien est sorti de tout cela. Nous avons une série de conférences qui nous encourage à adopter une vision du monde. À considérer les autres. À contempler le meilleur de l’humanité. »

Il y a quelques jours à peine dans l’Ohio, à la fin de la présentation de la Conférence 2018, un diplômé du lycée et un Navy Seal – qui a certainement vu le pire de l’humanité pendant son séjour au Moyen-Orient – a demandé au 500 les jeunes étudiants dans l’auditorium pour « être cet homme qui retourne penser aux autres. Pour s’assurer que son équipe va bien. Pour avoir ce genre de personnage qui retourne vérifier le bien-être des autres avant de se considérer. »

Chaque année, à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre, nous choisissons de porter notre attention sur les héros, tels que ceux qui sont à l’origine du plus grand sauvetage en bateau de l’histoire du monde.

Ou les « avions » de Gander, à Terre-Neuve, qui emmenaient des passagers bloqués chez eux pour nourrir, se baigner et héberger des étrangers sans la moindre inquiétude et reléguant même leurs enfants dans des sacs de couchage sur le sol afin que les étrangers puissent avoir les chambres de leurs enfants. .

Ou Rick Rescorla, un militaire à la retraite qui travaillait chez Morgan Stanley et était chargé de sortir en toute sécurité 2 687 employés qu’il avait formés aux exercices pratiques, en chantant « America the Beautiful » sur une corne de taureau alors qu’ils se dirigeaient vers le sol.

Pendant de nombreuses années dans mon cours de psychologie des arts, mes étudiants de premier cycle ont dessiné des images de réponse puissantes de l’histoire du 11 septembre de Geoff, les offrant souvent à Geoff comme moyen d’apaiser tout chagrin persistant.

Ce sont les histoires altruistes du meilleur de l’humanité qui touchent nos cœurs et nous rappellent une humanité collective où, oui, quelque chose de bon peut en sortir.

Le triomphe peut passer outre la tragédie.

Quelle tradition, héritage ou rituel adoptez-vous pour honorer ceux qui vous ont précédé et ceux qui viendront après ?

Quel nouveau souvenir compatissant pouvez-vous encoder dans votre esprit ?

Comment aimeriez-vous que votre histoire de vie soit racontée?

Poppy et Geoff Spencer, MS, CPC, sont des conseillers certifiés, des écrivains syndiqués à l’échelle nationale et des experts en relations et en parentalité certifiés en typage de personnalité Myers-Briggs qui sont apparus sur NBC, ABC, CBS, YourTango, Bustle et PopSugar. Ils sont également des « traducteurs du millénaire », des conférenciers nationaux, des auteurs d’un best-seller n° 1, Un milliard de secondes : il est encore temps de découvrir l’amour et des animateurs de podcasts.