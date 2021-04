Nous nous rapprochons de la 93e édition des Oscars, l’événement qui rassemble le meilleur de la cinématographie de l’année, après une année 2020 compliquée pour l’industrie en raison de la pandamie du Coronavirus, qui continue encore de sévir sur la planète. Nous savons déjà qui sont les nominés et Tout indique que Nomadland sera victorieux le soir de la cérémonie. Parce que?

«Après avoir tout perdu à cause de la crise économique, une femme du Nevada se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain en camping-car. Elle veut explorer un mode de vie nomade, loin des conventions sociales.dit le synopsis du film réalisé par Chloé Zhao, qui est également en passe de remporter la statuette de la meilleure réalisation.

+ Pourquoi Nomadland triomphera aux Oscars 2021:

Selon les données du site Tomates pourries, est actuellement le titre le plus récompensé de toute la saison des récompenses et ainsi il arrivera le soir des Oscars 2021. En revoyant ses réalisations, nous constatons que Nomadland et Chloé Zhao ont remporté tous les grands prix hollywoodiens de l’industrie, et c’est ce qui la positionne comme la meilleure candidate.







Le film et le réalisateur ont triomphé aux Golden Globes, aux BAFTA Awards, aux Producers Guild Awards et aux Directors Guild Awards.. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2011 avec le film L’artiste, sous la direction de Michel Hazanavicius. Que s’est-il passé après leur obtention? Ils ont remporté les deux meilleurs prix aux Oscars 2012.

Comme si cela ne suffisait pas à la production Searchlight Pictures, son protagoniste, Frances McDormand, est sur le point de remporter son troisième Oscar de la meilleure actrice, après avoir remporté le BAFTA et dans le Prix ​​SAG. Tous les chemins mènent à ça Nomadland passera une nuit inoubliable, et c’est que selon les critiques, il est parmi les meilleurs de 2020.