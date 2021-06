Pourquoi Loki, Doctor Strange et le nouveau film Star Wars se ressembleront

Disney va de l’avant avec son plan pour dominer l’industrie du divertissement et ne se repose pas à la recherche des meilleures premières. En juin le lancement de Loki arrive, en 2022 il sortira Doctor Strange dans le multivers de la folie et le nouveau film Star Wars réalisé par Kevin Feige. Bien que ces trois grands projets semblent éloignés les uns des autres, ils auront une similitude dans leurs scripts : l’écrivain Michel Waldron sera en charge de tous.

A 34 ans, le scénariste s’est fait un nom dans le milieu grâce à son travail remarquable dans Rick et Morty. C’est pourquoi Disney a posé les yeux sur lui, Il l’a signé pour la série Tom Hiddleston puis a renouvelé sa confiance pour le film qui mettra en vedette Benedict Cumberbatch. Ses bonnes performances lui ont permis être choisi par Feige lui-même pour écrire la nouvelle cassette sur l’univers de Star Wars.

Michael Waldron et Kate Herron (Getty)



« C’est quelque chose de très excitant. Ma vie a été très enveloppée dans Doctor Strange et Loki. J’adore Star Wars et c’est vraiment excitant. Je suis ravi de continuer à travailler avec Kevin et de travailler avec Lucasfilm et Kathy Kennedy. Je veux dire, c’est comme, tu te moques de moi ? Ils ont fait tous mes films préférés« Waldron a fait part à Collider de ses sentiments à propos du projet qui n’en est qu’à ses premiers jours de développement.

Tout est surprenant pour cet artiste de Seattle car en quelques mois il s’est emparé des jobs dont il a rêvé toute sa vie. « J’ai rencontre Owen Wilson parce que j’allais jouer Mobius dans Loki, ce qui était un rêve pour moi. Je sortais d’une réunion avec Owen Wilson et Kevin m’a appelé et m’a fait savoir ce qu’ils faisaient dans Doctor Strange et ils renversaient la créativité là-bas et il voulait que je sois l’écrivain. Et donc, c’était aussi simple que ça », se souvient-il avec enthousiasme.

De plus, il a confirmé que Wanda maximoff participera à Doctor Strange et que je travaille notamment sur le personnage joué par Elizabeth Olsen: « J’ai eu l’avantage de pouvoir appeler Jac Schaeffer (directeur de WandaVision) et lui parler du personnage de Wanda. C’était très important pour moi de faire la bonne chose avec ce qu’elle a fait avec Wanda en tant que personnage. Et aussi, avec Lizzie, qui est une de mes amies ».

