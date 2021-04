Pourquoi Logan Paul est le meilleur exemple de la façon dont l’annulation de la culture peut créer un changement positif

La culture d’annulation est devenue un phénomène majeur au cours des deux dernières années.

Cette phrase revient souvent lorsqu’une personne, une entreprise ou une autre entité est appelée («annulée») en raison d’une force collective de diverses personnes qui se rassemblent et signalent les problèmes ou les infractions que représente cette personne ou entité.

Cela ne signifie pas toujours que la personne appelée perd son emploi ou que l’entreprise échoue. En fait, la véritable annulation se produit rarement.

L’effet d’annulation de la culture a créé un fossé avec de nombreuses personnes. Certains y voient une mentalité de foule malheureuse qui peut mettre fin à une carrière sans raison, tandis que d’autres y voient un bon moyen d’attirer l’attention sur des personnes, des pratiques ou des points de vue nuisibles.

YouTuber Logan Paul a eu un aperçu de la culture d’annulation en 2017, mais il s’est avéré être le meilleur exemple de la manière dont la culture d’annulation devrait être gérée pour ceux qui font une véritable erreur.

Il y a une ligne fine entre les gens qui méritent une seconde chance et ceux qui sont annulés pour ce qu’ils ont toujours représenté.

Qui est Logan Paul et pourquoi a-t-il été annulé?

Le joueur de 26 ans est une personnalité Internet connue pour ses vidéos YouTube. Il est également acteur, podcasteur et boxeur. Après avoir d’abord développé une suite sur la plate-forme de médias sociaux abandonnée connue sous le nom de Vine, il est passé à YouTube et y a depuis gagné 22,9 millions d’abonnés.

Il a plongé dans l’eau extrêmement chaude en 2017 lorsqu’il a créé l’un des plus grands scandales de YouTube.

La star des médias sociaux a visité une forêt au Japon, près du mont Fuji, connue sous le nom d’Aokigahara, affirmant être à la recherche de fantômes. Malheureusement, la forêt est connue comme un site très répandu pour les suicides.

Pendant le tournage dans la forêt, ils sont tombés sur un cadavre suspendu à un arbre. Paul a brouillé le visage de l’homme mais a fait des blagues pendant la vidéo et l’a postée sur YouTube.

Après s’être excusé à la fois sur les réseaux sociaux et ensuite dans une vidéo YouTube, Paul a apparemment été «annulé» par tout Internet. YouTube l’a retiré de son « programme préféré » qui était une source majeure de revenus publicitaires pour lui.

Il a également perdu des parrainages, une émission potentielle sur YouTube et il a attiré la haine de partout dans le monde.

«J’ai fait une erreur grave et continue dans mon jugement, et je ne m’attends pas à être pardonné», a déclaré Paul dans sa vidéo d’excuses. «Je suis simplement ici pour m’excuser.»

La «vidéo de la forêt du suicide», comme on l’a appelée, est connue comme l’un des plus grands scandales d’influenceurs de ces dernières années. Sa réputation, ainsi que celle de la plateforme vidéo, s’est effondrée. Logan lui-même se dirigeait vers un chemin de fin de carrière.

Comment Paul s’est-il racheté et a-t-il changé pour le mieux?

À la lumière de son énorme erreur, Paul a fait une pause dans les médias sociaux avant de publier à nouveau des vidéos. Il est devenu cohérent avec le contenu qu’il a publié, qui a mûri profondément, et il est resté fidèle aux critiques auxquelles il était confronté, en les prenant de front.

Au cours des quatre dernières années, il a mûri et grandi à l’âge adulte. Le changement le plus notable dans sa personnalité est survenu lorsqu’il a publié une déclaration sur Twitter en réponse à l’annulation de son compatriote YouTuber David Dobrik.

«Quatre ans plus tard, je me suis rendu compte que ces erreurs, suivies de ma volonté et de mon enthousiasme à vraiment changer pour le mieux, ont été les moments les plus cruciaux de ma vie», a tweeté Paul. «Je suis reconnaissant d’avoir eu l’occasion d’apprendre, de me transformer et de continuer à faire ce que j’aime.»

Au lieu de se soustraire à l’examen minutieux auquel il était confronté, il l’a embrassé et a fait ce qu’il pouvait pour changer. Il a produit un documentaire sur ce qui s’est passé au Japon et tous les profits ont été versés à des associations caritatives de prévention du suicide. Il a même rencontré des personnes qui ont tenté de se suicider pour se renseigner sur le sujet ainsi que sur les autres.

Annuler la culture a sa division. D’un côté, il y a ceux qui ont commis des actes horribles à plusieurs reprises et méritent d’être annulés et même traduits en justice dans certains cas. Mais d’un autre côté, vous avez des gens comme Paul qui font une erreur de jugement et une petite erreur qui ne définit pas qui ils sont en tant que personne.

La mentalité de la foule qui a soif d’annulations supplémentaires ne permet pas à une personne de grandir. Cela exige la perfection des gens, de peur qu’ils ne soient confrontés à la conséquence ultime. Le pardon et la rédemption n’ont souvent aucune place dans sa modalité.

Pourquoi Logan Paul est-il le meilleur exemple des bons côtés de la culture d’annulation?

Paul est l’une des rares personnes à avoir survécu à la culture de l’annulation et a appris de ses erreurs. Il est un excellent exemple d’apprentissage d’un mauvais comportement et il a fait le choix de faire mieux activement.

Annulons ceux qui le méritent, mais ceux qui ont simplement commis une erreur devraient avoir la possibilité de se racheter et de corriger les choses. Comme le dit Sonya Renee Taylor dans la vidéo TEDx ci-dessous, la responsabilité est ce qui compte vraiment.

Les gens doivent avoir l’opportunité d’apprendre à changer, car c’est là que la beauté de l’être humain entre en jeu, quand nous pouvons évoluer et devenir de meilleures personnes.

Paul n’est pas un cas sur un million, il a juste eu l’opportunité de changer et de grandir devant un large public. Il est passé de l’individu le plus détesté sur Internet à quelqu’un que beaucoup respectent et admirent maintenant.

Quand c’est sûr et approprié de le faire, je pense qu’il est important que nous donnions la même chance aux autres, afin qu’il puisse y avoir plus de gens qui apprennent et grandissent de leurs erreurs, aussi.

